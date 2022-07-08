普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學韓裔 教授許埈珥(June Huh)23歲、大四那年，才對數學產生「投入」的興趣，在日本 大師廣中平祐(Heisuke Hironaka)提攜下，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題(chromatic polynomial)，以39歲之齡，獲得今年的費爾茲獎(Fields Medal)。

另外，該校布瑞佛曼(Mark Braverman)獲頒獎勵青年電腦科學家的阿巴卡斯獎( Abacus Medal)。

菲爾茲獎正式名稱為「國際傑出數學發現獎」(International Medals for Outstanding Discoveries in Mathematics)，每四年評選二至四名有卓越貢獻且年齡不超過40歲的數學家；5日在赫爾辛基舉辦的頒獎典禮上，巴黎高等科學研究院的杜米尼-柯彭(Hugo Duminil-Copin)、英國牛津大學的梅納德(James Maynard)和瑞士洛桑聯邦科技研究所的維亞卓芙斯卡(Maryna Viazovska)也各獲頒一枚金質獎章。

加州出生、南韓長大的許埈珥不是從小就被認定的數學天才，小時候，甚至數學很糟，「差點被當」。十幾歲時，想當詩人。進入首爾大學時，主修物理和天文學，立志當科學新聞記者。但回想起中學時代玩過的電腦遊戲The 11th Hour，黑白騎士換位的遊戲，讓他對幾何「擺位」解題產生興趣。

他說，棋盤上重擺騎士位置以求贏，和數學上簡化問題以求解答「邏輯上是同樣的道理」，「可是，我們的直覺只朝一個方向運作。」

他這方面的天分直到大四碰到1970年獲得費爾茲獎的廣中平祐到首爾大學客座授課時，才「被點亮」；但一開始，他是想寫一篇有關廣中的報導，才選他的課。100多人選課，聽了三堂課，就剩下五人。

即使他是可以和老師午餐的「入室弟子」，他只有聽的份，還不見得全聽得懂，「我裝作聽得懂，才能繼續談下去。」許埈珥憑藉日本大師的介紹信，以為每一家學校都樂意收他，結果只有香檳伊利諾大學備取他為博士生。

他進香檳伊大後，繼續研究組合數學，運用從廣中學到的技術，證明了瑞德假說( Read's conjecture)。2015年，又和俄亥俄州 立大學的卡茲(Eric Katz)和以色列希伯來大學的阿迪普拉西拓( Karim Adiprasito)共同證明了更複雜也更抽象的若塔擬陣假說(Rota Conjecture)。