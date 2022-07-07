墨菲簽署多項法令 新州成墮胎庇護州
在聯邦最高法院推翻墮胎憲法保護權後，多個民主黨執政州繼續維護墮胎權，甚至歡迎外州有需要的婦女前來，其中新澤西州更採取立法措施提供保護，儼然成為墮胎庇護州。
民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)簽署多項法令及一項506億元的州預算，其中4500萬元用於擴大計畫生育及墮胎服務，並升級診所安全。
他簽署的兩條法令包括禁止新州允許將某人因墮胎而引渡到另一個州起訴、保護新州墮胎婦女的醫療記錄隱私、為來自禁止墮胎州的相關醫療專業人員提供執照，以及禁止任何州機構或雇員配合其他州調查墮胎。
墨菲在一個社區中心舉行的簽字儀式上說，這些法例將使新州成為每個美國女性的自由燈塔。
有關法案的主要發起人、民主黨籍州參議員妮亞‧吉爾(Nia Gill)在儀式上發言說，新州仍然是女性有權控制自己身體的地方，但仍必須作好捍衛所有權利的準備。她指出，在墮胎憲法保護權被推翻後，包括獲得避孕藥、避孕工具以及同性關係、同性婚姻等都受到威脅。
法令的另一個發起人、州眾議員麗莎‧斯溫 (Lisa Swain) 表示，婦女的墮胎選擇權，絕不能由她們所處的地方及環境來決定。
新澤西州正式立法加強保護墮胎權後，預料會吸引大量來自禁止墮胎州的婦女來尋求墮胎服務，為了滿足需求，獲准做墮胎手術的醫療專業人員持續增加。新州醫藥考試委員會去年批准了高級執業護士、醫生助理、認證護士及認證助產士都可以做人工流產手術。
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