新州開發商承諾豐厚房產利潤 4年詐6.3億元

新澤西州房地產開發商「全國地產投資顧問公司」詐騙全國約1800名受害者，遭新州證券管理局發布停終令。 該公司已申請破產保護。 (Getty Images)

新澤西州房地產 開發商「全國地產投資 顧問公司」(National Realty Investment Advisors)不實承諾豐厚房地產利潤，詐騙全國約1800名受害者，不法所得高達6億3000萬元，遭新州 證券管理局發布停終令(Cease and Desist)。

新州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)說：「全國1800名受害投資人中有約380人是新州民眾，這起證券詐欺案件嚴重性令人震驚；我們呼籲投資人確定投資以前務必審慎評估，如果開發商開出的報酬『好到令人難以置信』，那通常就真的『不值得相信』。」

全國地產投資顧問公司最近一筆房地產交易，是向基督教青年會(YMCA)購買了一棟位於博根郡哈肯薩克市的大樓，當時YMCA發布聲明表示「無力負擔維護不動產高額成本，忍痛出售經營90年的大樓」；哈肯薩克市議會5月間還同意由全國地產投資顧問公司開發成一棟樓高14層、區分400戶的住商混合大樓，現在這些計畫都已叫停。

全國地產投資顧問公司沒有發表任何回應，不過根據哈肯薩克市政府的資料，除位於該市的前YMCA大樓外，全國地產投資顧問公司在北博根、西紐約與霍伯肯市(Hoboken)等地也有大大小小約數十筆不動產，都將列入該公司破產保護的清算程序中，用以償還該公司5億元的負債。