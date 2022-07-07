我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

捲入前屋主訴訟戰 新州公寓樓 600戶無法出售

編譯徐薏茹／綜合報導

新澤西州貝明斯特(Bedminster)The Hills公寓可負擔住宅的600多名屋主，被捲入一場複雜離奇的法庭訴訟戰，導致他們因前屋主未支付的費用而無法出售房產。

貝明斯特山丘住房公司(BHHC)負責管理The Hills可負擔住宅社區，根據該公司提交的訴訟，本次爭議與以前屋主原本應該支付的費用相關。

1987年The Hills可負擔住宅套房建成後的頭30年，由一份主契約規範房產銷售；銷售價格已事先定好，賣家必須支付名為「收回費用」(recapture fee)的款項，相當於銷售利潤的20%，這筆費用用來回饋社區，30年後便不需要再支付「收回費用」，可負擔住宅套房可依市場價格售出，賣家也不再欠款。

2017年該社區建成30周年，準備賣房的屋主詢問BHHC的律師，30年的期限一旦終止，他們是否能依市場價格出售，或是必須再付最後一次費用？

2017年8月19日BHHC前律師的信件中寫到：「自此日期起，您可以出售您的房產，不需要支付BHHC費用，並且可以保留銷售收益。」

但BHHC堅稱該名律師提供的訊息錯誤，根據法庭文件內容，BHHC表示在30年期限內擁有房產的人的確必須支付費用，即使在30年期限過後售出也一樣。

本案的癥結點在於，BHHC意識到此問題後，約70名屋主已經在未支付這筆款項的情況下賣出房屋，導致社區損失80萬元至100萬元。

現任屋主表示他們不應該為前屋主未付清的費用負責，即使他們能夠負擔，但並非所有的房貸與產權公司都能接受第三方託管。

直到法官做出最終決定以前，未支付的費用屬於房產的留置權，由現任屋主負責。

如果BHHC在本案勝訴，賠償金用來彌補損失的費用，屋主的留置權將能夠解除。

新澤西州 利潤

上一則

慈濟華府分會 募集愛心文具包

下一則

維州增汽油稅 馬州取消醫用品銷售稅

延伸閱讀

新州=墮胎庇護州 立法保護墮胎權 禁配合他州調查

新州=墮胎庇護州 立法保護墮胎權 禁配合他州調查
紐約州、新州平分哈德遜河底隧道項目142億費用

紐約州、新州平分哈德遜河底隧道項目142億費用
聖縣啟動2023年-2031年住房開發計畫 鼓勵民眾參與規畫

聖縣啟動2023年-2031年住房開發計畫 鼓勵民眾參與規畫
南加河濱8歲童 社區街道玩踏板車遭撞死

南加河濱8歲童 社區街道玩踏板車遭撞死
紐約新州渡輪 12歲以下免費

紐約新州渡輪 12歲以下免費
租屋辦派對 新州7歲女孩游泳池溺斃

租屋辦派對 新州7歲女孩游泳池溺斃

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
38歲婦女懷特（Carmen White）被控槍殺她妹妹賽萬提斯，並要脅兒子協助搬運屍體（KPRC ／休士頓警局）

休士頓婦殺親妹 逼13歲兒抬屍助焚

2022-06-29 18:28
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
芝加哥前11區區長唐信因逃稅及對監管機關說謊被判處4個月徒刑。( 本報檔案照片)

芝華人聚居橋港區前區長唐信 逃稅判刑4個月

2022-07-06 14:51

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎