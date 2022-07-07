捲入前屋主訴訟戰 新州公寓樓 600戶無法出售

新澤西州 貝明斯特(Bedminster)The Hills公寓可負擔住宅的600多名屋主，被捲入一場複雜離奇的法庭訴訟戰，導致他們因前屋主未支付的費用而無法出售房產。

貝明斯特山丘住房公司(BHHC)負責管理The Hills可負擔住宅社區，根據該公司提交的訴訟，本次爭議與以前屋主原本應該支付的費用相關。

1987年The Hills可負擔住宅套房建成後的頭30年，由一份主契約規範房產銷售；銷售價格已事先定好，賣家必須支付名為「收回費用」(recapture fee)的款項，相當於銷售利潤 的20%，這筆費用用來回饋社區，30年後便不需要再支付「收回費用」，可負擔住宅套房可依市場價格售出，賣家也不再欠款。

2017年該社區建成30周年，準備賣房的屋主詢問BHHC的律師，30年的期限一旦終止，他們是否能依市場價格出售，或是必須再付最後一次費用？

2017年8月19日BHHC前律師的信件中寫到：「自此日期起，您可以出售您的房產，不需要支付BHHC費用，並且可以保留銷售收益。」

但BHHC堅稱該名律師提供的訊息錯誤，根據法庭文件內容，BHHC表示在30年期限內擁有房產的人的確必須支付費用，即使在30年期限過後售出也一樣。

本案的癥結點在於，BHHC意識到此問題後，約70名屋主已經在未支付這筆款項的情況下賣出房屋，導致社區損失80萬元至100萬元。

現任屋主表示他們不應該為前屋主未付清的費用負責，即使他們能夠負擔，但並非所有的房貸與產權公司都能接受第三方託管。

直到法官做出最終決定以前，未支付的費用屬於房產的留置權，由現任屋主負責。

如果BHHC在本案勝訴，賠償金用來彌補損失的費用，屋主的留置權將能夠解除。