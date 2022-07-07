需求強勁 費城「競價搶房」租客苦不堪言

當前租屋需求強勁，許多想要租房的人不得不喊價競爭租房。(Getty Images)

當前租屋需求強勁，許多想要租房的人不得不喊價競爭租房，房東也選擇把房子租給出價較高的房客，低價格房屋市場競爭尤其激烈，令租屋客苦不堪言。

費城 房地產經紀人里奧拉‧伊絲瑞爾(Liora Israel)表示，自疫情 爆發以來，小規模房產租賃市場開始出現出價戰，去年她的十幾位客戶就被要求出價競爭。

房地產網站Realtor.com首席經濟學家丹妮爾‧黑爾(Danielle Hale)去年秋天開始聽到有喊價租屋的情形，相當驚訝。

根據Realtor.com資料，今年第一季費城大都會地區的租屋空房率為4.2%，去年同期空房率為6.3%；黑爾說：「在競爭激烈的市場中，人們會尋找任何能夠脫穎而出的方式，提高租到房屋的機會，如同我們在賣房市場所看到的情況。」

租客得增加租房預算

隨著租金 不斷上漲，房客不得不增加租房預算，但即使找到房子，可能也沒有錢支付更高的月租金。

費城社區法律服務(Community Legal Services of Philadelphia)律師瑞秋‧加蘭德(Rachel Garland)表示，找不到房子的房客只好租單間房，或者住進非法的寄宿住房(rooming house)、與家人擠在車上、轉往緊急收容所等，還有些人在Airbnb平台與飯店租屋，這甚至比租屋更貴。

加蘭德說：「我們的客戶現在幾乎不可能搬家，疫情期間租屋環境惡化，我們從未見過如此艱難的困境。」

許多租屋客因為房價高昂買不起房子，疫情初期與父母同住的大學畢業生，以及延後搬家的房客最近陸續恢復原先的找房計畫，現在有更多的租屋客被房東驅逐，正在找新的落腳處，獨居人口也愈來愈多。

小型租屋房東轉而賣房

一些小型租屋房東，尤其是疫情期間嚴重受影響的屋主，紛紛結束出租，轉而在當前強勁的賣房市場出售房屋。

根據Realtor.com的最新報告，全國租金的中位數今年4月達到1827元，比2020年4月增加21%，比2021年多了將近17%，可能在8月以前突破2000元。

4月是租金中位數連續第14個月創下新高，費城都會區的租金中位數為1775元，比去年超出近8%。