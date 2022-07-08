我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

費城國慶獨立日遊行 中華公所隊伍吸睛獲眾人喝采

本報費城訊
參加遊行人員在中華公所門前合影
參加遊行人員在中華公所門前合影

  費城是美國的建國之城，獨立日對於費城民眾自然意義非凡。後疫情時期，美國的大型節日已經逐漸恢復。7月4日，一年一度的盛大國慶遊行再次回歸，吸引了許多來自世界各地的居民圍觀，為美國慶祝246歲生日。費城中華公所率領各界華裔居民組成強大的中華文化遊行隊伍，使得獨立日大遊行別具特色。

  早9時，中華公所會址處已經聚集了大量華裔僑胞，眾人身穿各式民族服裝，打扮鮮豔，士氣高漲，人手一面的美國國旗迎風飄揚。中華公所總顧問陳姿說：“每年一次的美國獨立日遊行，是華埠的大事，我們的重視程度絲毫不亞於中國春節。”

  11時，龐大遊行隊伍前的美軍儀仗部隊的分列式，標誌著慶祝活動正式開始。隨後，幾位嘉賓朗讀獨立宣言，經典詞句得到了在場遊客的隨聲附和。幾首軍樂表演過後，市長肯尼（Jim Kenny）出場致辭，宣佈遊行開始，圍觀人群齊聲歡呼。

  遊行隊伍多種多樣，包括美國創立先賢、陸軍、員警、消防遊行隊，還包括各州小姐，獨立搖滾樂隊，老爺車隊等，來自世界各地的移民隊伍也不少，如菲律賓，加勒比海國家等。遊行人員身著充滿活力的服裝，遊行樂隊和文化團體為沿途民眾展示各種表演，人們紛紛感恩今年遊行的回歸。遊行隊伍從市場街(Market Street)與2街的交界處開始，沿著市場街一路向西，走過獨立宮，行進到市政廳，並在沿途接受人群的歡呼喝彩。

  中華公所遊行隊伍龐大，超過百米長度，由中華公所總顧問陳姿、董事長林興、麥鵬，費城市長亞裔人際關係專員陳威等領先，隨後是各大華裔社團僑領僑胞。開心、喜悅、CoCo快樂、富貴、好心情、崇正會婦女舞蹈隊全部登場，身著各色服飾，格外靚麗。隊伍一邊前行，一邊向圍觀民眾揮手致意，李氏舞獅隊在前鑼鼓喧天，新澤西李曦帶領的舞龍隊在後穿針引線，中華公所的隊伍張弛有序、神采飛揚，得到參觀者的熱烈掌聲。

   遊行完畢，中華公所在東方明珠酒樓舉行慶祝宴會，600餘名社區貴賓及參加遊行人士出席。多台舞蹈節目穿插上演，場面歡聲笑語，熱鬧非凡。

  中華公所總顧問陳姿在致辭中表示，14年來的獨立日大遊行，中華公所均代表費城全體華人參與，展現了華人的形象和力量，向主流社會證明華裔同胞對居住國的熱愛及關懷。華埠遊行隊伍越來越龐大，代表著越來越多的華人願意站出來弘揚中華文化。感謝中華公所全體同仁及政府人士的支持與努力，感謝華埠兄弟僑團的鼎力相助，還有眾多出錢又出力的熱心同胞，希望此等大愛精神薪火相傳。

  費城市長人際關係專員陳威，帶來了市議員金海倫（Helen Gym）頒發給陳姿的感謝狀，感謝她對華人社區數十年如一日的無私奉獻。

  此外，中華公所董事長林興、麥鵬，美國華人華僑聯合總會主席林建新、市議員歐大衛（David Oh）、斯奎拉(Mark Squilla)、賓州參議員Sharif Street，州議員Micheal Driscoll, Joe Hohen Stein等政府官員，賓州華人僑團聯盟主席沈丕權、秘書長朱楓等僑領也紛紛上臺致辭，祝賀遊行活動順利舉辦。【圖文報導: 彭林】

費城華埠遊行隊伍走過獨立宮前
費城華埠遊行隊伍走過獨立宮前
中華公所總顧問陳姿（右2）等走在遊行隊伍的前列
中華公所總顧問陳姿（右2）等走在遊行隊伍的前列

遊行 費城 華人

上一則

華人醫療服務部7月20日網路健康講座 害羞的腎——慢性腎病的預防和治療

下一則

國慶大規模槍擊案後 新州槍枝法更嚴

延伸閱讀

芝城濫射／數百人逃命 家長抱孩狂奔、染血童走散家人

芝城濫射／數百人逃命 家長抱孩狂奔、染血童走散家人
疫後首度舉辦 聖荷西紅白藍遊行熱鬧國慶、載歌載舞

疫後首度舉辦 聖荷西紅白藍遊行熱鬧國慶、載歌載舞
聖蓋博谷遊行多數已不戴口罩 像回到疫情前

聖蓋博谷遊行多數已不戴口罩 像回到疫情前
芝加哥遊行變噩夢 勇父急中生智將兒子塞進垃圾桶躲避

芝加哥遊行變噩夢 勇父急中生智將兒子塞進垃圾桶躲避
芝城槍擊「像大屠殺」丟推車抱孩狂奔、染血童失散家人

芝城槍擊「像大屠殺」丟推車抱孩狂奔、染血童失散家人
慶祝國慶 聖荷西紅白藍大遊行熱鬧繽紛

慶祝國慶 聖荷西紅白藍大遊行熱鬧繽紛

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
涉嫌賣淫的Rose Shengmei Colton疑為亞裔。（ABC）

警查賣淫 7歲女童處境堪憂

2022-07-02 02:00
芝加哥前11區區長唐信因逃稅及對監管機關說謊被判處4個月徒刑。( 本報檔案照片)

芝華人聚居橋港區前區長唐信 逃稅判刑4個月

2022-07-06 14:51

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作