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華人醫療服務部7月20日網路健康講座 害羞的腎——慢性腎病的預防和治療

本報新澤西訊
左圖為吳昕曄醫師，右圖為林偉如醫師
左圖為吳昕曄醫師，右圖為林偉如醫師

  華人醫療服務部特別安排本月7月20日星期三晚上7:00 PM為華人社區舉辦關於“害羞的腎——慢性腎病的預防和治療”免費網絡中文知識講座。歡迎廣大華人朋友不要錯過最前沿的醫療講座。

  華人醫療服務部特別邀請羅伯屋強生大學醫院新布朗士維克及桑莫塞醫院腎臟專科醫師；腎臟保健和高血壓中心主治醫師吳昕曄(Wu, Xinye)醫生和我們熟悉的羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，醫學院家庭醫學及社區健康系教授，羅格斯大學家庭健康及多元文化主任林偉如醫師（Karen WeiRu Lin）為大家答疑解惑。

  本次講座兩位醫師就大家關心的慢性腎病；腎性高血壓； 血尿； 蛋白尿； 膽結石； 透析等問題為大家提供全方位知識講解。內容涵蓋：什麼是腎病？慢性腎病的預防和治療；血尿，蛋白尿，腎結石；怎樣用最簡單的方法保持腎臟的健康？腎臟指標及不同期的判斷標準？怎樣讀腎臟疾病方面資料的實驗室報告？

  歡迎大家積極參加！Zoom Meeting ID： 914 3692 8121  Access Code：588290； 直播電話：646 558 8656 US 密碼914 3692 8121；華人醫療服務部諮詢電話：732-923-5057或732-372-8550。

華人 高血壓 醫學

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