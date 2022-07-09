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劉凱旋脊椎治療中心 您脊椎的守護神

新澤西訊
劉凱旋脊椎治療中心多區域服務民眾,診所寬敞乾淨，設施先進。
劉凱旋脊椎治療中心多區域服務民眾,診所寬敞乾淨，設施先進。

  脊椎好，疾病少。脊椎是人體的中軸骨骼，是身體的支柱，能支撐軀幹，保護內臟器官，同時脊椎還是人體神經的重要通道，一旦脊椎出現異常，不僅會影響人體的正常活動，神經也會受到牽連，甚至影響各個器官的正常運轉，嚴重情況下，甚至可能造成猝死。因此，如感到脊椎不適，請儘快諮詢專業醫生並及時進行治療。

  在脊椎病診療方面，仁心仁術的劉凱旋醫師（Kaixuan Liu, MD, PhD）可謂首屈一指。劉醫師在中、美兩國均有求學及行醫經驗，持有美國麻醉、痛症與微創脊柱外科三門特考醫師執照文憑，在美期間曾接受世界知名脊椎外科專家Merrill Reuter MD, PhD的悉心指導及專業訓練，專精以先進的微創技術來治療難纏的脊椎病痛。

  作為國際內窺鏡脊柱外科學會（ISESS）的創始成員和董事會成員，劉凱旋醫師所率領的脊椎治療中心-Atlantic Spine Center，匯集了脊椎病及痛症方面的診療專家，團隊實力強大，中心已躋身美國內窺鏡脊椎外科手術的頂級之列。其主治項目包括：頸腰背及四肢疼痛、麻木、無力，以及各種疑難頑固痛症的診斷及治療。同時，對坐骨神經疼痛、骨刺增生、椎管狹窄、神經受壓及手術失敗後患者有獨特的診療經驗。在治療過程中，專家側重非手術微創治療法、內窺鏡激光療法等，患者只需局部麻醉，手術當日無需住院，術後無需臥床，治療副作用小、恢復快、療效可靠。醫師們的專業技術，中心的貼心服務，已獲得無數患者讚譽！

  歡迎有脊椎病及相關痛症的朋友前往劉凱旋脊椎治療中心預約就診。診所每日紫外線殺菌消毒，確保來訪患者安全無虞。

  凱旋脊椎治療中心諮詢電話：855-368-5272，官方網站：www.atlanticspinecenter.com

主診所：475 Prospect Ave., Ste. 110, West Orange, NJ 07052，時間：週一至五 9AM-6PM；

Edison診所：2163 Oak Tree Rd, Suite 110, Edison, NJ 08820，時間：週一、三、四 9AM-6PM；Jersey City診所：200 Hudson St., Suite 145 Harborside, Jersey City, NJ, 07302，時間：週一10AM-5PM；Advanced Spine Surgery Center地址：855 Lehigh Ave. Union, NJ 07083，時間：週一至五 7AM-5PM。

手術 猝死

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