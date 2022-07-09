鄉音合唱團招收新團員 金秋音樂會積級籌備中

2021金秋音樂會演員和新州第一夫人及市長合影

金秋十月的第三個周日，新澤西州知名華人 藝術團“鄉音合唱團”(Edison Chinese Chorus)將與旗下的交響樂 團“愛迪生愛樂樂團”(Edison Philharmonic Orchestra) 一起在新建成不久位於新州中部的劇場 舉辦大型音樂會“2022金秋音樂會”。

該劇場結構現代，聲響效果佳，為2019年去世著名華人建築大師貝聿銘生前對New Brunswick核心區重建規劃設計的一部分。

藝術總監中國國家一級指揮張椿和為音樂會精心編配了豐富多彩的節目，包括由專業藝術家表演的高水準獨唱、獨奏、重唱以及交響樂和合唱等節目。其中大合唱曲目以中國經典曲目為主，由交響樂團伴奏，對業餘歌唱愛好者來說，是難得的學習合唱、體驗和聲魅力的極好機會。

鄉音將邀請專業攝影攝像師，記錄音樂會盛況，為每一位參演者留下美好的紀念。

創建二十年的鄉音合唱團及旗下的交響樂團有來自各行各業的音樂愛好者二百余成員，是北美最具規模的華人藝術團體之一。合唱團擁有包括曾獲第七屆紐約大都會國際聲樂大賽第二名的青年男中音歌唱家萬雪峰在內的多位專業獨唱團員。樂團有小提琴家唐紅纓、大提琴家于榮海、雙簧管演奏家賴和、長號演奏家吳強等二十餘位專業器樂藝術家，還有一批業餘器樂愛好者和華二代青少年器樂才俊。

鄉音合唱團自成立以來服務社區大小演出170餘場，疫情期間也未曾間斷，受到州議會頒發的嘉獎令表彰及各界人士支持和讚譽，2021年金秋音樂會得到新州第一夫人Tammy Murphy及一眾市長、市議員現場捧場。

鄉音團員除了每兩週一次的週六常規排練之外，還可以根據各自愛好和時間參加團裡組織的聲樂班、大師聲樂講座、舞蹈隊、旗袍形體健身培訓班、Golf球隊等業餘興趣組，極大豐富了團員的業餘生活。

鄉音合唱團竭誠歡迎各界愛好音樂的朋友們加入我們的隊伍，豐富文化生活，零距離感受大師的風采，與專業藝術家同台，共同分享音樂帶來的樂趣。合唱團註冊團費下半年為$50，夫妻$80，參加管弦樂團不收費。鄉音是501c3非盈利公益性組織，學生成員可出具義工證明及頒發才藝獎項，有意者請電或短信團長樊大平：908-217-2480，或電郵[email protected]