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形影不離22年 新州三胞胎大學畢業各奔前程

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州的魯沃三胞胎，過去22年如影隨形，但麥克斯(左起)、荷莉、班從馬里蘭州華盛頓學院畢業後，各奔前程。(取材自YouTube)
新澤西州的魯沃三胞胎，過去22年如影隨形，但麥克斯(左起)、荷莉、班從馬里蘭州華盛頓學院畢業後，各奔前程。(取材自YouTube)

新澤西州北考德威爾(North Caldwell)的魯沃(Ruvo)三胞胎，過去22年如影隨形，麥克斯(Max Ruvo)、班(Ben Ruvo)和荷莉(Holly Ruvo)5月從馬里蘭州華盛頓學院(Washington College)畢業後，各奔前程。

三胞胎的學士學位分屬不同領域：班主修政治學，麥克斯學經濟與商務管理，而荷莉則念傳播與媒體研究；班將去法學院深造，馬克斯則想去金融商業界工作，荷莉則會待在體育媒體產業。

馬克斯和班是同卵雙胞胎，他們高中畢業後選擇去華盛頓學院一起打棒球，他們的姊妹荷莉不滿意原本的學校，隔年也加入他們，在華盛頓學院展開大學二年級生活。

「我一到那裡，他們就帶我融入校園。」荷莉表示：「他們的朋友也立刻成為我的朋友。」魯沃三胞胎表示，他們雖是手足，但成長過程中更像是彼此的朋友。

他們父母麥可和海倫‧魯沃(Michael and Helen Ruvo)發現他們有了三胞胎後，海倫便離職在家待產、育兒。

「從我們夫妻兩人變成一家五口，期間出現許多挑戰。」海倫表示：「我們兩個向來能夠一起面對各種挑戰，但這次情況不一樣。」

當孩子要選大學時，魯沃夫妻希望三個孩子自行決定是否要上同一所大學，海倫估計，當時他們一家參觀了大約40所學校。

馬克斯和班要接受棒球球員招募時，他們不排斥為不同大學比賽；馬克斯表示：「每名招募我們的教練總是問，『你們兩個算同一組交易嗎？』雖然我們都說不是，但我想，我們深知我們最後會選同一間學校。」

荷莉大一時加入其他學校的田徑隊，但最後還是選擇跟自己兄弟念同一所學校。

三胞胎畢業後，父母心情很複雜，但他們卻對未來感到興奮，並約定無論各自選擇什麼職涯，都會繼續保持聯繫並親近彼此。

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