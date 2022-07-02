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Jersey Mike's餐廳違童工法 未成年超時工作 聯邦開罰

編譯柯立偉／綜合報導
發跡於新澤西州的知名餐飲連鎖品牌「Jersey Mike's」驚爆違反聯邦童工法。(取材自臉書)
發跡於新澤西州的知名餐飲連鎖品牌「Jersey Mike's」驚爆違反聯邦童工法。(取材自臉書)

發跡於新澤西州的知名餐飲連鎖品牌「Jersey Mike's」驚爆違反聯邦童工法，該餐廳在全國共10間分店要求年約14至15歲的未成年人於非假日期間在夜間7時後、假日期間延長到夜間9時後繼續工作，聯邦勞工部因而對Jersey Mike's處以2萬4660元的行政罰鍰。

勞工部調查人員指出，他們走訪了新澤西州孟莫斯郡(Monmouth)、弗里霍爾德(Freehold)、長枝(Long Branch)、海王星市(Neptune)、紅岸鎮(Red Bank)等四個位於新州的Jersey Mike門市，以及該餐廳位於賓州、北卡羅來納州、俄勒岡州等地分店，發現這些餐廳普遍存在要求未成年人延長工時的情形，且未依法在人事資料中保留未成年人提供的年齡證明文件；原本要提出控罪，但後與Jersey Mike達成協議，以行政罰鍰換取不起訴處分。

勞工部「工時暨薪資管理局」(Wage and Hour)主任羅徹(Charlene Rachor)說：「童工法的存在是為了保護受僱的未成年人，並確保他們利用課餘時間打工的經驗不會損害他們的健康、福祉或教育；隨著夏季到來，尋求打工的未成年人數量增加，我們呼籲雇主從現在開始好好審查自己公司的童工政策以確保合規。」

Jersey Mike's於1956年在海洋郡(Ocean County)歡樂點海灘鎮(Point Pleasant Beach)成立，現在在全國擁有2000 多個營業地點或準備營業地點；總公司沒有對此事件發表聲明。

勞工部 新澤西州 北卡羅來納州

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