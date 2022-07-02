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新州中文教師學會首屆研討 50多師「相見和反思」交流

記者劉偉／新澤西州報導
新澤西州中文教師學會50多位老師在蒙特克萊爾大學舉辦首屆教學研討會。(新州中文教師學會提供)
新澤西州中文教師學會50多位老師在蒙特克萊爾大學舉辦首屆教學研討會。(新州中文教師學會提供)

新澤西州中文教師學會日前在蒙特克萊爾大學(Montclair State University)舉辦首屆教學研討會，主題為「相見和反思」(Meet and Reflect)；來自新州公私立大、中、小學，以及周末中文學校的50多名中文教師們在經歷兩年半的疫情之後，面對面交流。

研討會後，學會主要成員並前往新澤西華人聯合總會主席林潔輝家中，將學會總顧問的聘書送到她手上。

新澤西中文教師學會聘請林潔輝主席擔任學會榮譽會長。左起廖山漫副會長、張世紅會長、...
新澤西中文教師學會聘請林潔輝主席擔任學會榮譽會長。左起廖山漫副會長、張世紅會長、林潔輝主席、胡林林副會長。（新州中文教師學會提供）

會議主要分為三個部分：學會工作回顧和長遠發展、專家講座和一線教師教學經驗交流。會長張世紅回顧學會創建以來的工作，從項目資助，教學活動創意和文化活動匯編等各方面為學校、學生及教師提供了展示的平台和機會，十多個學區的學校已經受益，還有三名學會成員被評為所在學校的年度教師。

研討會請來三名專家，肯恩大學Gail Verdi博士做了題為「個人身分認同的創建對語言學習者的影響」的演講；亞洲協會教師、普林斯頓高中林淑芬老師以「引導學生培養溝通能力與自信」舉辦講座；普林斯頓大學謝芳燕博士主講「如何教語法」。

張世紅、廖山漫、胡林林、邊芳、宋莉、彭櫻、游德萍和孟麗萍老師也分別就教學的各個細節，如每堂課的開場活動分類總結、TPRS教學示範、SEI活動策畫、AP教學、課程設計、單元設計、常用科技軟件等，分享第一線教學的體會。    

研討會得到許多支持，蒙特克萊爾大學李愛華教授爭取到設施齊備的免費場所；福建同鄉會副會長兼青藤教育創始人王朝芳慷慨捐贈健康午餐；律師胡知宇、心理專家Kirschner、花園地產Dana Dang捐贈精美布包等。

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