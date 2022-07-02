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新州亞裔已占10% 21郡有13郡白人數量下降

編譯徐薏茹／綜合28日電
過去20年新澤西州的人口變得更多樣化，但這一趨勢在新州21郡的分布並不平均。圖為在新州海邊木板人行道閒逛的人群。(Getty Images)
過去20年新澤西州的人口變得更多樣化，但這一趨勢在新州21郡的分布並不平均。圖為在新州海邊木板人行道閒逛的人群。(Getty Images)

斯托克頓大學(Stockton University)威廉休斯公共政策中心(William J. Hughes Center for Public Policy)日前發表一分報告，指出過去20年新澤西州的人口變得更多樣化，但這一趨勢在新州21郡的分布並不平均。

這份報告使用2020年的人口普查數據，並開發一個評級系統來衡量多樣性，指數以每個種族或族裔人口在郡中的百分比為依據。

中心執行理事福吉恩(Froonjian)說：「重要的是要瞭解我們作為一個州、一個區、或一個郡的身分。人口組成改變可能影響我們的文化、我們的政府，和我們的市場形勢，人們需要瞭解他們的後院所發生的事。」

最具多樣性的郡為坎伯蘭、艾塞克、哈德遜、密德薩克斯、巴賽克、桑莫塞、聯合郡；多樣性最低的郡有開普梅、格洛斯特、亨特敦、蒙茅斯、海洋郡、塞勒姆、蘇塞克斯、沃倫。

大西洋郡、博根、伯靈頓、肯頓、默瑟、摩里斯郡被評為中等多樣化。

研究發現，非裔居民郡人口的百分比成長速率低於亞裔及西語裔；2000年至2020年，聯合郡的非裔人口成長10%，其他郡的非裔成長比率皆為個位數。

相較之下，同一時期內，西語裔及亞裔人口各自在四或五個郡的成長率超過10%。

21郡中有13郡的白人人口百分比下降，但總體仍占約55%；西語裔占全州總人口約21%，非裔占15%、亞裔占10%。

福吉恩指出：「在多樣性高的郡，其年齡中位數往往低於白人居多且多樣化低的郡。」高多樣化的郡人口更年輕，有更多小孩。

撰寫這份報告的學生艾蜜莉·克萊默(Emily Kramer)說：「為了有效照顧選民，州代表及決策者需要瞭解他們服務社區的特色。」

福吉恩表示新州大部分的多樣化受到移民影響，這有益於新州，「多樣化是一種力量，多樣化讓我們成為相當活躍的州，我們一直以來都具備多樣化，這是我們組成的一部分，也是我們的一部分特色。」

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