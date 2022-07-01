新州自閉症兒被趕下機 與母受困阿魯巴島月餘 終與家人團聚

新澤西州婦女潔米．格林(右)和家人5月間前往加勒比海阿魯巴島度假，5月17日準備搭機返家時，卻因為兒子伊利亞(左)在機上自閉症發作而被趕下機，母子被困在阿魯巴島長達一個月後才返美。(取材自臉書)

新澤西州 一對夫婦帕切科(Carlos Pacheco)與潔米．格林(Jamie Greene)5月間帶著三個孩子前往加勒比海阿魯巴島(Aruba)度假，上月17日準備搭乘聯合航空返回紐約時，卻因為其中一個兒子伊利亞(Elijah Pacheco)在機上自閉症發作，不斷高喊「廁所、廁所」，被機長認定有妨害飛航安全之虞趕下機，因此被困在阿魯巴島長達一個月，不過最終在社會各界善心人士幫助下，格林與伊利亞總算返抵美國，與家人團聚。

帕切科說：「我們之前都是自己開車帶孩子出遊，從來沒有遇到這種問題，去年我們首次帶著伊利亞搭機去迪士尼樂園玩，他似乎不害怕搭飛機，甚至很享受這個過程，所以我們才進一步帶他搭機出國，沒想到卻出了這種事。」

帕切科指出，被聯合航空機長請下飛機後，夫婦兩人聯繫了醫療專機公司和郵輪 公司，但都被拒絕，為了讓另外兩個孩子盡早回學校上課，不得已只能由他帶著兩人先行搭機返回紐約，格林則留在阿魯巴島照顧伊利亞並積極尋求協助；他說：「連美國駐阿魯巴領事館都無能為力。」

直到5月22日，阿拉巴馬州 民眾茱莉安．馬哈(Julian Maha)無意間看到格林在臉書上發出的求助訊息，隨即連絡她的友人、嘉年華郵輪公司(Carnival Cruise)客戶服務部經理薇琪．瑞伊(Vicky Rey)詢問能否提供幫助，瑞伊聽聞詳情後立刻要求一艘正在加勒比海航行的郵輪改道前往阿魯巴島，將格林和伊利亞送回邁阿密；返抵佛州後，馬哈還安排長年關注無形身障人士權益的非營利組織KultureCity的志工駕車將兩人送回新澤西州。

回到家後，格林向媒體說：「很感謝社會各界一路以來的幫忙，我一度以為自己會永遠被困在阿魯巴島；我明白航空公司機須遵循飛安規定，但也希望航空公司能替我們想出一個折衷辦法，讓我們安全回家，不是放任我們在出發地自生自滅。」