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賓州男路怒開槍 越南移民枉送命

編譯周芳苑／綜合報導

賓州德拉瓦郡(Delaware County)一名越南移民男子29日稍早在路上被槍殺死亡，檢察官稱這是嚴重路怒案(road-rage)所引發、毫無原因的謀殺。

警察局長戴利(Joe Daly)說，54歲的華金(King Hua，音譯)上午9點前被槍殺，當時他和他的妻子在斯普林菲爾德鎮(Springfield Township)靠近Meetinghouse Lane的州際公路上遇到紅燈停車時被攔下；中槍不久後，華金在鄰近一家醫院去世。

華金和妻子從越南移民來美，當時他們正沿著州際公路向南行駛，警方說，一輛深色休旅車在他們前面不遠停下，該車由女性駕駛，一名男乘客部分身體伸出車外，對著華金車輛的擋風玻璃開槍、朝他射擊兩槍。

戴利說，槍手在內的兩人隨後逃離現場，槍擊確切動機不明，但事發前，沒有跡象顯示華金認識嫌疑人、也未與嫌疑人對話、甚至沒有按汽車喇叭。

戴利說，「這是可怕、不必要的死亡。可能只因為在交通高峰期開車太慢而喪生。」

警探正在尋索監控錄像，以便辦識涉案嫌疑人。

這起槍擊看似獨立事件，但地方檢察官斯托爾施泰默(Jack Stollsteimer)說，德拉瓦郡整個執法部門已列為優先案件，務必將殺手繩之以法。

戴利呼應檢察官的觀點說，這類隨機暴力事件在費城西南約2萬4000居民的郊區小鎮很少見；他說，當地是個和平的社區，這種事在這裡無法被容忍，「假如你逃跑，我們會跟著、找到你、把你關起來。」

檢警雙方都呼籲民眾提供相關訊息，協助警方破案，民眾可致電斯普林菲爾德鎮警察局，電話(610)544-1100。

檢察官 警察 越南

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