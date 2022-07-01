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FBI示警：新州亞裔商家 應嚴防破門盜竊

編譯陳韻涵／綜合報導
聯邦調查局警告新澤西州的亞裔商店業主，提防犯罪集團盜竊。(Getty Images)
聯邦調查局警告新澤西州的亞裔商店業主，提防犯罪集團盜竊。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)警告新澤西州亞裔商店業主，謹防組織犯罪集團破門盜竊。FBI紐瓦克(Newark)辦公室監督特別探員拉塔(Mike Ratta)表示，過去三年來，針對亞裔店家的打劫事件漸增，且均為犯罪集團縝密計畫作案。

拉塔指出，多數犯罪集團觀察亞裔店家的營業與關門時間。

拉塔說：「嫌犯可能翻找車內物品，判斷下手對象可能住在哪裡，或監控附近社區住戶。歹徒還會跟蹤他們到上班地點或其他地區，一但判定潛在被害人的日常生活模式，就能清楚知道此人行蹤，開始規畫破門盜竊。」

「通常，歹徒會有人在店外、社區把風，另分配人手負責闖進屋內竊盜」；拉塔說：「他們像執法人員一樣監控他們的目標，這是縝密的犯罪集團，他們研判最好的下手時機，控制被發現的風險。」

拉塔表示，FBI因此公開警告亞裔可能成為潛在的受害對象很重要，期望藉此鼓勵社區留意周遭可疑人物。

拉塔表示，亞裔會成為目標據信是因為亞裔不信任傳統銀行，導致習慣在家裡或車裡藏現金。

拉塔警告亞裔民眾不要把錢藏在床墊底下，應該把錢存進銀行，或裝設保全系統，並購買可辨識車牌的監視器，以追蹤住家附近的車輛。

拉塔接著鼓勵人們若看到任何可疑的人事物，務必報警。

亞裔 FBI 新澤西州

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