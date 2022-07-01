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東岸4州沃爾瑪遭搶 疑同批人作案

編譯林梅婕／綜合報導
當局警告，新澤西州、賓州、德拉瓦州和馬里蘭州等東岸一帶近來有許多搶匪出沒，而且專門鎖定大型零售商如沃爾瑪為目標。(美聯社)
當局警告，新澤西州、賓州、德拉瓦州和馬里蘭州等東岸一帶近來有許多搶匪出沒，而且專門鎖定大型零售商如沃爾瑪為目標。(美聯社)

當局警告，新澤西州、賓州德拉瓦州和馬里蘭州等東岸一帶近來有許多搶匪出沒，而且專門鎖定大型零售商如沃爾瑪(Walmart)為目標，而最近他們才在費城郊區犯案，警方呼籲民眾多加提防。

根據地方媒體NBC10的報導，警方聲稱歹徒都會喬裝成一般民眾假裝購物，到結帳櫃檯時，當員工一把收銀機打開，歹徒就立刻展開攻擊，並揚言自己持有武器。

賓州賓沙林鎮(Bensalem)、靠近林肯高速公路(Lincoln Highway)的一家沃爾瑪於22日傍晚被搶，收銀員被兩名男子攻擊；而且據警方表示，同一家店在當天中午就已經被搶過一次了。

同時，賓州沃明斯特鎮(Warminster Township)警局也指出，22日位於街路(Street Road)的另一家沃爾瑪也遭搶匪攻擊，警方認為兩起案件可能為同一批人馬所為。

其中一名搶匪在犯案時身穿連身帽衣，上頭寫著「不是我做的」(I didn’t do it)，而且還穿著同一件衣服犯下多起搶案；此外，駕駛逃逸的犯案車輛也都是同一輛，為黑色凌志(Lexus)汽車，型號ES 250。

目前遭到攻擊的沃爾瑪包括賓州牛津(Oxford)、新州德普特福德(Deptford)和伯靈頓(Burlington)、德拉瓦州的新堡(New Castle)、以及馬里蘭州的亞伯丁(Aberdeen)。

「沒有任何一家商店可以完全免於罪犯攻擊的風險，我們也將此視為對公司最高等級的威脅，」沃爾瑪透過NBC10以聲明表示：「我們深知東岸地區最近有許多州的犯罪率不斷提升，我們將持續和地方政府及執法人員合作，協助將歹徒繩之以法。」

警方也呼籲，民眾若掌握任何與案情或搶匪的相關細節，煩請通報，也可以匿名的方式通知賓州犯罪調查網站CRIMEWATCH。

沃爾瑪 賓州 德拉瓦州

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