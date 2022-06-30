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憂同婚也不保 費城LGBTQ族群急規畫遺囑

編譯林梅婕／綜合報導
羅訴韋德案遭最高法院推翻後，費城多元性別族群憂心權益受影響，積極規畫遺囑和授權人。圖為多元性別團體在費城舉行遊行活動。(Getty Images)
羅訴韋德案遭最高法院推翻後，費城多元性別族群憂心權益受影響，積極規畫遺囑和授權人。圖為多元性別團體在費城舉行遊行活動。(Getty Images)

自上周象徵墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)被推翻以來，激起多元性別團體(LGBTQ)的鬥志，許多家庭開始尋求各種法律途徑，例如重新規畫財務、遺囑、甚至法定授權人等，確保他們身為父母或伴侶的權益，以及失去行為能力後對其醫療或財務管理的控制權仍可照著他們的意志執行。

費城一對結褵逾20年的同性伴侶，59歲的拉克曼(Joncarl Lachman)和54歲的莫伊桑(Bob Moysan)在今年找上了財務規畫師更新他們的遺囑；拉克曼表示這其實是他們的例行公事，但這一切就在羅訴韋德案推翻後變得格外重要，「我希望死後所有的事都能完全照我的意願安排，而鮑伯(莫伊桑)知道我想怎麼做，我不要其他任何人來替我安排。」

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的意見書中指出，最高法院「應重新檢視」避孕工具、同性關係和婚姻平權等案件的判決結果，引發多元性別團體的反彈；因此最近社群媒體也充斥大量言論，呼籲多元性別者盡快修改遺囑、或是將彼此設定為法定授權人。

長期支持多元性別家庭的非營利組織「彩虹連結」(Connecting Rainbows)近來就接獲許多諮詢的申請，「費城家庭驕傲」(Philadelphia Family Pride)也開始籌辦說明會提供諮詢或解惑的服務。

今年67歲的琳奈特‧勞勒(Lynette Lawler)坦言，她一直到新冠疫情爆發後才開始與她69歲的伴侶蜜雪兒‧布朗(Michaele Brown)規畫未來，但「羅訴韋德案是個警訊，之後會發生什麼事很難說」。

不過費城法律事務所Jerner Law Group PC的創辦人杰納(Benjamin Jerner)也安慰民眾無須過度驚慌，若上訴法院真要推翻同性婚姻至少還要一段時間，而且現行有效的婚姻應不受影響；不過「擔心也不無道理，這是一記警鐘，應盡快透過法律完成所有保障資產的手續」。

費城 社群媒體 疫情

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