盜用260萬公款賭博、度假 賓州婦判刑4年半

非營利組織「德拉瓦河濱公司」的前簿記員安潔拉·迪皮特羅-賽巴廷因挪用260萬公款，27日被判處4年半徒刑。(Getty Images)

一非營利組織的前簿記員因挪用260萬公款，27日被判處四年半徒刑，該組織由政府支助，負責管理賓州 著陸點(Penn's Landing)、雲杉街海港公園(Spruce Street Harbor Park)及其他濱河地區景點。

1996年至2019年，安潔拉‧迪皮特羅-賽巴廷(Angela DiPietro-Sabatine)負責管理「德拉瓦河濱公司」(DRWC)財務，她用七年間侵吞的錢財賭博，並到巴哈馬及夏威夷 等地度假。

但安潔拉在法庭上給出另一個盜用公款的理由，她表示當時困在一段糟糕的婚姻裡，她的丈夫偷她的錢用於賭博、吸毒。於是她開始挪用公司錢財拿來賭博，希望能支付債務，並贏得足夠的錢來償還偷來的現金。

安潔拉告訴法官：「不知怎麼地，事情愈來愈嚴重，我拿愈多錢，他就賭得愈兇，或是更頻繁去度假。」

負責審判的沃爾森法官(Joshua Wolson)雖然對安潔拉的遭遇表示同情，但表示他不認為2019年事情曝光以前安潔拉有任何還錢給公司的意願。

她今年稍早承認電信詐欺 、嚴重身分盜竊、銀行詐欺的罪名。除了51個月的刑期，法官另外判安潔拉獲釋後緩刑三年，並接受賭博成癮治療，償還她欠前東家的債務。

安潔拉1996年開始在德拉瓦河濱公司工作，最後七年開始挪用公款。她利用在公司的帳本使用權限開立假收據，削減應付的帳單，並偽造公司高層的簽名，以此將錢轉進自己的帳戶。

助理檢察官南西·波茲(Nancy E. Potts)指出，到2015年為止，安潔拉每年盜用超過50萬元。

波茲表示：「雖然她在家中的情況可能極為困難，但她在這件案子中所做的是自己的選擇和決定。」

安潔拉和律師聲稱動用公款的度假旅行是為了去大賭場贏錢，好還回她偷走的錢。波茲稱他們的解釋為「謬論」，指出安潔拉從未還過DRWC一毛錢。