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警察搭檔心理師出勤 新州擴大試點計畫

編譯徐薏茹／綜合報導
新州代理檢察長普拉金宣布，將擴大一項實驗計畫，在精神疾病患者出現危急情況，家屬撥打911專線求助時，由便衣州警與受訓過的心理健康專家一同出動以便更有效溝通。(取材自推特)
新州代理檢察長普拉金宣布，將擴大一項實驗計畫，在精神疾病患者出現危急情況，家屬撥打911專線求助時，由便衣州警與受訓過的心理健康專家一同出動以便更有效溝通。(取材自推特)

精神疾病患者出現危急情況時，家屬會撥打911專線求助，然而患者有時不願與警方對話，這類通話是執法單位與公眾最擔憂的情形之一。

新澤西州當局表示，在這樣的案例中，由便衣州警與受訓過的心理健康專家一同出動，州警負責看守現場安全，讓心理健康專家負責溝通，這種方法確實有效。

新州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)表示：「他們能讓個案轉往接受對其有益的治療，這種方法讓警員免於受傷，避免個案受到傷害，最重要的是讓他們得到所需的幫助。」

普拉金日前宣布，他的團隊將在坎伯蘭郡(Cumberland County)實施的小型前導項目ARRIVE Together，擴展至聯合郡林登市(Linden)、伊莉莎白市(Elizabeth)。

ARRIVE Together項目2021年11月推出，將州警與心理健康「檢查員」配對成一小組，每周在坎伯蘭郡布里奇頓(Bridgeton)、諾里斯港(Port Norris)的州警察據點輪班兩次，一次八小時。

普拉金表示：「坦白講，我們已經要求執法單位做太多事了，我們要求他們成為心理健康專家、行為健康顧問、成癮專家，要求一個人做所有這些事並不切實際。」

實驗項目希望在全州實施之前收集數據，研擬部署新型團隊的時機與方式。

非營利組織「社區協作」 (Communities in Cooperation)負責人表示，配置心理健康檢查員有助於降低警員受傷的風險，減少責任，減輕納稅人的負擔，並增進公共安全。

心理健康 新澤西州 警察

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