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預期跨州墮胎將大增 新州擴大服務

編譯孫梁／綜合報導
新州計畫生育行動基金副會長凱特琳·沃托維茨說，墨菲州長今年1月簽署了保護墮胎權法案，已做好準備，為全國各地的婦女提供墮胎服務。(取材自YouTube)
新州計畫生育行動基金副會長凱特琳·沃托維茨說，墨菲州長今年1月簽署了保護墮胎權法案，已做好準備，為全國各地的婦女提供墮胎服務。(取材自YouTube)

由於憲法不再保護墮胎權，新澤西州的墮胎機構表示已做好準備，將為全國各地的婦女提供墮胎服務。

新州計畫生育行動基金(Planned Parenthood Action Fund)副會長凱特琳·沃托維茨(Kaitlyn Wojtowicz)說，聯邦最高法院的裁決改變不了新州的決定，墨菲州長今年1月根據高院1982年對「選擇權訴拜恩案」(Right to Choose v. Byrne)的裁決，簽署了保護墮胎權法案。墮胎維權組織認為，「選擇權訴拜恩案」比羅訴韋德案更能保護婦女的權利。

為了迎接墮胎需求的增大，新州的墮胎診所準備延長營業時間和增聘人手，沃托維茨說：「高院的歷史性裁決被推翻令人悲哀，但任何人都有權接受健保服務。」

在許多州設有生育健保服務的女性社區參與中心(Community Engagement for The Women's Centers)主任羅仙妮·蘇托基(Roxanne Sutocky)說，最高法院過去數年在前總統川普任期內出現的保守化趨勢，導致許多人擔憂墮胎權可能遭到侵蝕。但蘇托基表示，尋求墮胎的女性在反墮胎抗議的面前並不孤獨，越來越多的義工將會陪同她們。

新州墮胎行動基金提供了新州四個墮胎診所的部分費用，並承擔旅費和幼兒保育費，該基金獲得的捐助也在增多。蘇托基說：「跟我們表示無法回家的墮胎婦女並不少見，而且越來越多，墮胎基金可為她們提供幫助，而不是依靠慈善機構。」

高院裁決後， 全國26個州很快將頒布墮胎禁令，包括阿拉巴馬、阿肯色、亞利桑納、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、印第安納、愛阿華、肯塔基、路易斯安納、密西根、密西西比、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、北達科他、俄亥俄、奧克拉荷馬、南卡羅來納、南達科他、田納西、德州、猶他、西維吉尼亞、威斯康辛和懷俄明州。其中半數的州制定了「觸發禁令」，即高院一旦推翻羅伊案，墮胎禁令立即生效。

新州有76個墮胎診所，2019年至少做了2萬1661例墮胎術，但不包括私營墮胎機構的手術。新州計畫生育協會表示：「新州準備成為生育服務的先驅，成為全國為婦女提供全面生育服務的少數州之一。」

墮胎 新州 高院

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