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新州民眾擁槍 代檢察長：仍須有許可證

編譯柯立偉／綜合報導
新州代理檢察長普拉金表示，最高法院的判決推翻了新州對「公開場合」攜槍許可的規定，但仍必須事先申請許可才能擁槍。圖為一名槍主檢查手槍。(美聯社)
新州代理檢察長普拉金表示，最高法院的判決推翻了新州對「公開場合」攜槍許可的規定，但仍必須事先申請許可才能擁槍。圖為一名槍主檢查手槍。(美聯社)

最高法院日前針對紐約州限槍法案曉諭最新判決，指在公共場所攜帶槍枝之權利受憲法增修條文第2條保障；雖然本案訴訟主體不及於新州，但對新州仍多少有所影響；新澤西州擁槍團體對此判決表示歡迎，指出如此方能保證民眾安全，但也有專家認為擴大槍枝使用權可能導致街頭槍枝暴力事件更頻繁。

新州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)表示，最高法院的判決推翻了新州對「公開場合」攜槍許可的規定，但州法的其他規定依然有效，包括對安全培訓的規定和對部分罪犯的禁令；換句話說，最高法院判決意旨是民眾在公開場合攜槍時不需提供「正當理由」，但仍必須事先申請許可才能擁槍。

普拉金說：「我再強調一次，最高法院的判決不影響『擁槍許可制』，沒有許可證，就不能在新州擁槍；最高法院的判決在新澤西州的具體適用，是讓已經合法擁有槍枝的民眾不需另外檢附正當理由，聲請許可在『公開場合』攜槍，而可直接攜槍出門。」

然而，作為現正實施全國最嚴限槍令的州，最高法院判決出爐後不代表民眾可在「所有」公開場合毫不受限地攜帶槍枝；民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)24日就說：「政府將向議會提案，在體育館、遊樂園、販售酒精飲料的餐廳、大眾運輸、醫院、療養院、政府機關、投票站、法院、警察局等人口密集處實施禁槍令；此外，還將規定非得所有人許可，民眾不得攜帶槍枝進入他人私宅，以尊重每個人的私有財產權。」

由於新州兩會均為民主黨多數，墨菲的擬議預料不會在州議會遭受太大阻撓；眾議會議長考林(Craig Coughlin)就說：「最高法院的決定徹底背離了一個世紀以來的既定法律和基本的槍支安全常識，我們不能讓任何人在禮拜場所、雜貨店、音樂會、體育賽事和公共場所妨害公眾安全，因此我們將與州長合作，以保護人們免受槍支暴力。」

新州 新澤西州 民主黨

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