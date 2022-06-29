小學到高中同校18年 新州4胞胎進大學終於分飛

18年前，在新澤西州 薩賽克士郡(Sussex County)，伯克(Burke)一家誕生四胞胎的消息一度名聞鄉里；18年後，伯克一家四胞胎經歷十多年共同生活的校園時光後，一人很快將遠走高飛，另外三人也預料在不久後各奔東西。

新澤西州媒體NJ.com報導，伯克一家四胞胎，摩根(Morgan)、吉米(Jimmy)、香儂(Shannon)、琳賽(Lindsey)如今已18歲，即將從弗農市高中(Vernon Township High School)畢業。

在此之前，從幼稚園開始，他們既是四胞胎、也像是同窗好友；吉米就說，像是在課堂的穿梭中，總是會看到認識的人。

高中畢業對這對四胞胎來說，代表從此開始，四人在同一間學校相互扶持的情景可能將不復見：熱衷於自動化、機器人技術的琳賽即將進入新澤西理工學院(NJIT)就讀；四胞胎的母親夢內(Monae)說，這對四人組將首次缺一角。

另外三人將先就讀薩賽克士郡社區學院(Sussex County Community College)，而且預料之後也會各奔東西，因為他們皆計畫在社區學院就讀一陣子後，繼續前往正規大學深造；而他們熱衷的領域也各自不同，摩根熱愛音樂，吉米想進法學院，香儂則熱衷於商業經濟。

夢內表示，四胞胎們成績優秀，在弗農市高中259名學生中，四人的成績常態都在前15名以內，因此有資格接受新州 獎學金NJ STARS，免費就讀社區學院；事實上，琳賽曾經錄取康乃爾大學，但就算康乃爾提供獎學金，他們依然難以負擔其他學雜費，因此選擇全額獎學金的NJIT。

夢內還說，她相信琳賽進入NJIT後，一定會有一番好表現，開啟人生的新篇章；夢內說：「進入大學後，她的生活將圍繞著她愛的電腦、機器人之類，我相信她的表現將會十分精彩。」