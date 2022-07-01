巴拿巴醫院華人醫療服務中心6/25華人健康日活動 造福社區

巴拿巴醫院下屬的華人 醫療服務中心於6月25日，在巴拿巴門診醫療中心的戶外野餐區成功舉辦了一場華人健康日活動。當天的活動包括健康講座、免費檢查及健康知識普及、參觀巴拿巴門診醫療中心等。

當天內科醫師張世芬醫師主講了“健康維護在疫情 期間的重要性”，強調疫情期間仍需堅持進行常規預防性保健以及預防篩檢 ，並介紹了遠程醫療以及華人醫療服務中心如何採取措施確保患者和員工的安全。耳鼻喉科專家Wayne 薛醫師主講了“有關耳鼻喉的首要健康知識”，介紹了耳鼻喉科的基礎知識，以及耳鼻喉科專家所治療的情況和疾病。活動參與者表示，華人健康日活動為社區提供了非常有益的服務，來參加活動學到了很多醫療知識。尤其是一些沒有醫療保險的社區老人在活動中得到了免費的檢查，造福社區。

活動當天醫院和診所的員工和義工們頂著驕陽酷暑，為社區裏參加活動的人們提供了以下的免費檢查及健康知識普及：血壓檢查，BMI體質體脂檢查，血糖知識，肺功能篩檢，腸癌篩檢（提供家用取樣包），足部骨密度(骨質疏鬆篩檢) ，乙型和丙型肝炎篩檢。

活動中還組織了兩次參觀，讓來參加活動的人們有機會參觀巴拿巴門診醫療中心，包括新改建的乳科中心。華人醫療服務中心的員工還幫助想要預約的人們安排了醫師的預約。

這次活動的主辦方華人醫療服務中心表示，華人健康日活動是中心最重要的社區活動之一，但受到新冠疫情影響，此活動被迫停止了兩年。今年非常高興能夠重新舉辦這個活動，通過活動服務和幫助社區，並與社區取得更多的聯繫。今年的活動仍受到新冠疫情一定程度的限制，只能在戶外而且規模較小，希望明年能夠恢復像疫情前那樣的大規模華人健康日活動。