中美合唱團 第28屆周年音樂會圓滿成功

繁花似錦的六月迎來了CAME中美合唱團後疫情時的第一場線上音樂會。歷經了三年多的網上排練,今年開始線下排練,經過指揮郭爽和全體團員的共同努力,在三個月中,排練出一整台演出作品。所有的投入和享受都融入到了歌聲裡,所有的辛苦和回報都化作了笑容,團員們齊心協力把真情融化成了音符傾訴著虔誠的祝福!

音樂會由資深團員童振邦,中美合唱團團長余麗洪,和指揮郭爽共同主持,Robert Tsai 蔡旭豪擔任鋼琴伴奏。這次音樂會形式多樣,節目豐富多彩。從西藏民謠“故鄉之戀”、英文經典歌曲 “Tomorrow Shall Be My Dancing Day” 、百老匯歌曲“Dancing Queen”、墨西哥 歌曲“Oye La Musica” 、英文經典歌曲“跳舞皇后”(Dancing Queen)、多首經典通俗歌曲“採蓮謠”、“不了情”、“玫瑰玫瑰我愛你”、“你是我所有的回憶”、“明天會更好”等。合唱表演之間,還穿插了獨唱和重唱節目,有男聲小合唱的加拿大民謠“紅河谷” (Red River Valley)、女聲四重唱的猶太人民謠“多娜、多娜” (Dona、Dona)、女聲獨唱中國古詩詞歌曲“錦瑟”、京劇“貴妃醉酒”、特邀嘉賓範莉萍演唱的女聲二重唱“你來了” 、特邀女高音嘉賓趙宇婷演唱的義大利歌劇 “The Kiss Waltz”,和德國歌劇“Laughing Song”等,為觀眾帶來一場音樂盛宴。音樂會最後以“明天會更好”與觀眾們一同歡唱,在愉快的氣氛中圓滿結束。

中美合唱團每週六下午 4點 - 6點在 Scotch Plains 的 Willow Grove Presbyterian Church 排練,歡迎熱愛音樂,喜歡唱歌朋友們加入。地址:1961 Raritan Road, Scotch Plains, NJ。請聯繫

李櫻鶯女士(908)578-6510,電郵:[email protected]。