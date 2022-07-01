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中美合唱團 第28屆周年音樂會圓滿成功

本報新澤西訊

  繁花似錦的六月迎來了CAME中美合唱團後疫情時的第一場線上音樂會。歷經了三年多的網上排練，今年開始線下排練，經過指揮郭爽和全體團員的共同努力，在三個月中，排練出一整台演出作品。所有的投入和享受都融入到了歌聲裡，所有的辛苦和回報都化作了笑容，團員們齊心協力把真情融化成了音符傾訴著虔誠的祝福！

  音樂會由資深團員童振邦，中美合唱團團長余麗洪，和指揮郭爽共同主持，Robert Tsai 蔡旭豪擔任鋼琴伴奏。這次音樂會形式多樣，節目豐富多彩。從西藏民謠“故鄉之戀”、英文經典歌曲 “Tomorrow Shall Be My Dancing Day” 、百老匯歌曲“Dancing Queen”、墨西哥歌曲“Oye La Musica” 、英文經典歌曲“跳舞皇后”(Dancing Queen)、多首經典通俗歌曲“採蓮謠”、“不了情”、“玫瑰玫瑰我愛你”、“你是我所有的回憶”、“明天會更好”等。合唱表演之間，還穿插了獨唱和重唱節目，有男聲小合唱的加拿大民謠“紅河谷” (Red River Valley)、女聲四重唱的猶太人民謠“多娜、多娜” (Dona、Dona)、女聲獨唱中國古詩詞歌曲“錦瑟”、京劇“貴妃醉酒”、特邀嘉賓範莉萍演唱的女聲二重唱“你來了” 、特邀女高音嘉賓趙宇婷演唱的義大利歌劇“The Kiss Waltz”，和德國歌劇“Laughing Song”等，為觀眾帶來一場音樂盛宴。音樂會最後以“明天會更好”與觀眾們一同歡唱，在愉快的氣氛中圓滿結束。

  中美合唱團每週六下午 4點 - 6點在 Scotch Plains 的 Willow Grove Presbyterian Church 排練，歡迎熱愛音樂，喜歡唱歌朋友們加入。地址：1961 Raritan Road, Scotch Plains, NJ。請聯繫

  李櫻鶯女士（908）578-6510，電郵：[email protected]

歌劇 義大利 墨西哥

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