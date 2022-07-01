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愛迪生大都會獅子會 2022新幹部7/1履新

本報新澤西訊

  愛迪生大都會獅子會 (Edison Metro Lions Club) 近日換選幹部。2022年由張衛芳任會長﹐林岳任第一副會長兼青少獅顧問﹐歐潤清任秘書﹐財務黃美玉﹐會員主席胡焰﹐前會長李嘉恩任國際獅會基金會協調員兼獅會網站顧問和青少獅顧問﹐服務主席李夏芬﹐行銷主席宋薇﹐康樂連絡組長雷淑媛﹐風紀總管陳松燕﹐青少獅會顧問梁偉中﹐謝昕。理事黃傑源﹐鄭兆玲﹐李嘉恩和鄭紅蘭。獅會新年度始於七月一日﹐新幹部將於當日上任。

  張衛芳會長擁有精細化工和食品科學雙碩士學位，是香精香料行業的資深分析師。她表示，未來一年將帶領獅會積極參與疫情後的重建，鼓勵獅會成員更好地發揮自己的特長，為社區做出更大的貢獻。

  愛迪生大都會獅會旗下四個青少獅會新幹部名單﹕東布朗士維克市青少獅會﹕會長陳安然﹐副會長易悅月﹐秘書時凱琳﹐財務陳欣然；愛迪生青少獅會﹕徐浩宇會長﹐副會長林皓平﹐秘書遊弘毅﹐財務吳永祺；高地公園青少獅會﹕梁卓然任會長﹐陳建希任副會長，秘書梁卓衡﹐財務李金珠；桑莫塞青少獅會﹕張詩偉任會長﹐副會長Niveta Bharath﹐秘書都聖吉﹐財務孫方未。

  愛迪生獅會歡迎熱心服務的人士參加該會﹐ 也鼓勵12-17歲的中學生加入其青少獅會為社區服務。電話：201-888-1642。愛市獅會網址：edisonmetrolionsclub.weebly.com。

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