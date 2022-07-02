Précieux 北海道生乳義式奶凍卷隆重上市 各大亞洲超市及電商有售

北海道生乳Panna Cotta奶凍卷，需要閉上眼細細品嘗的臻味，配紅茶或者咖啡最佳。

Précieux北海道生乳義式奶凍卷採用來自日本 北海道十勝生乳製成的輕盈滑順奶霜，搭配濕潤柔軟的蛋糕，然後裹住豐潤順滑的義大利Panna Cotta奶凍製成。這道東西文化交融的甜點由和樂公司（Well Luck Co）和臺灣陳允寶泉聯合出品，目前已在各大亞洲超市及Freshgogo 和Weee！等電商 上架，部分超市及電商有嘗新特價。

生乳卷雖然看起來有點像瑞士卷，但不可混為一談。生乳卷其實是日本人改良和升級的瑞士卷，但是中間不是採用奶油而是生乳打發而成，沒有濃厚油膩的感覺，只有輕盈順滑的口感和濃濃的生乳奶香。此外，生乳卷的蛋糕體也更薄，減少了甜度而更適合亞洲人的口感。

陳允寶泉出品的Précieux生乳義式奶凍卷，100%乳源採用北海道十勝產的生乳，乳香濃郁，口感輕盈，入口即化。在乳霜中間還放入了義大利著名甜點Panna Cotta。它質地順滑豐潤，口感介於布丁和慕斯之間。然後這種輕盈順滑、乳香綿綿的口感再與英式伯爵紅茶、拿鐵咖啡 和焦糖完美融合，成就三款經典生乳奶凍卷。

英式伯爵紅茶生乳奶凍卷在蛋糕體和內加入英國皇室認證擁有三百年歷史的唐甯伯爵茶粉，入口盡是迷人的佛手柑淡雅香氣，經典雋永耐人尋味的餘韻。

拿鐵咖啡生乳奶凍卷，乳香與咖啡完美融合的風味，恰到好處的甜度，讓人一口接一口無法停止！還有一款焦糖虎紋生乳奶凍卷，表面是可哥粉製成的虎皮紋理蛋糕，中間是焦糖Panna Cotta，美麗的外表與豐富的內涵，滿足你視覺與味覺的雙重享受！

陳允寶泉始於日據時代，歷經五代人傳承，其中二代傳承人曾經渡海到日本研習日式糕點技術，並將漢餅與日式和菓的製作工藝融合並創新，打造出經典之作，被稱為“餅中極品”。這次陳允寶泉再一次將日式工藝和西式甜點融合創新，創造出適合亞洲人口味精彩甜點。和其他陳允寶泉產品一樣，Précieux生乳奶凍卷100%純天然配方，不含防腐劑，所以需要冷凍保存。吃的時候室溫解凍1-1.5小時後口感最佳。解凍後放冷藏，儘快吃完。

各大亞洲超市及Freshgogo 和Weee！等電商均已上架，敬請關注電商及超市的推出的嘗新特價，不要錯過！