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7月9日 邀您一起聆聽一場中西音樂盛宴 ~ 女高音胡永芳及林怡伶紐約卡內基演唱會

紐約訊
歡迎各界愛樂人士蒞臨欣賞，敬請掃碼瞭解更多細節。
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  國際著名女高音胡永芳 (Yung-Fang Hu Ludford) 與林怡伶 (Yi-Ling Lillain Lin)將於七月九日（星期六）下午2 點，在紐約卡內基音樂廳(Weill Recital Hall at Carnegie Hall)舉行演唱會。著名鋼琴家Lisa Weiss 教授將擔任伴奏，大提琴家Vivian Ludford 與小提琴家 Lilian Ludford 也將客串演出。

  這是一場難得的音樂盛宴。兩位女高音從義大利作曲家普契尼的歌劇詠嘆調，法國，西班牙及德國藝術歌曲， 美國爵士風名曲及非裔靈歌等， 到中國與台灣民謠及藝術歌曲， 如李泰祥的 「四月望雨」，客家民謠 「落水天」及新疆民歌「帕米爾-我的家鄉多麽美」等中西名曲。曲目廣泛充分展現了藝術家深厚的功力。此外還有21 世紀的新音樂， 其中《主禱文》一曲在2016年義大利國際音樂節及2020年Nyack College Choral 感恩節音樂會上皆深獲好評。此曲的作曲家劉美珍是新澤西主恩堂詩班和手鈴樂團的資深指揮， 曾以最高榮譽畢業於紐約Nyack College音樂系。

  胡永芳的兩位女兒也將在這次音樂會中展現琴藝。大女兒 Vivian畢業於普林斯頓大學，目前任教於康奈爾大學，小女兒Lilian以最高榮譽畢業於著名的Eastman School of Music曾榮獲Crescendo國際大賽小提琴銀牌獎。

  7月9日與您相約紐約卡內基。最低票價$30，學生及65歲以上長者有10%優待。網購網站: CARNEGIEHALL.ORG，現場票房: 57th St. and 7th Ave. New York, NY，電話購票： CarnegieCharge 212-247-7800。

義大利 卡內基音樂廳 新澤西

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