維安做法過火？費城「守護天使」 沒收街友毒品惹議

賓州費城 3月開始就仿效紐約州自1979年成立的「守護天使 」(Guardian Angles)，組織群眾在社區大街小巷巡邏，旨在防止犯罪事件；然而費城版的「守護天使」計畫試行才短短三個月，就有批評者擔心天使們維護治安的做法「過火」。

費城守護天使計畫創始人卡希爾(TJ Cahill)表示，目前共有五名成員參與計畫，並且在巡邏時廣受社區各界歡迎；他說：「每次出去巡邏時，其實我們都很少看到警察 ，因此社區居民對我們的出現都非常歡迎。」

然而，卡希爾最近在費城守護天使的臉書粉絲專頁上發布一則動態，說他們「沒收了一位流浪漢的毒品」，還上傳了一張照片以為佐證。

此事引起費城警方的注意，婉轉地指出守護天使不應「自涉險境」，應該通報警方處理此事；反對守護天使計畫的人更批評守護天使只是平民，無權扣押他人物品。

費城警方發言人萊利(Jasmine Reilly)說：「費城警察局不鼓勵也不會縱放任何犯罪行為，雖然我們很開心能看到社區居民自發性地維持治安，但當遇有犯罪事件時，最安全的辦法還是通報警方，而且我們也不希望守護天使的任何人為了維持社會治安而觸法」。

對此，卡希爾解釋他們並沒有「搜查」該名藏匿毒品的流浪漢，只是在「目測範圍」內看到可疑包裹，並且通報員警到場處理，但等候許久警方都沒有派人來。