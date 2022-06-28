新州控槍法全美最嚴之一 現行隱蔽槍證規定面臨挑戰

紐約州「隱蔽持槍權」遭最高法院裁定違憲後，迫使新澤西州重新評估控槍法律。圖為一名欲購槍男子檢視一把手槍。(美聯社)

最高法院23日裁定紐約州 限制「 隱蔽持槍權」的控槍法律違反憲法第二修正案，而堪稱全美控槍法最嚴的新澤西州 ，因此可能被迫重新評估該州相關規定，新州 州長墨菲(Phil Murphy)承諾，他會盡可能最大程度地限制隱蔽攜槍，以保護州民安全。

新州州長墨菲(Phil Murphy)不僅批評最高法院的裁決，也表示其政府團隊正積極研擬對策，並評估未來在限制隱蔽攜槍規範上可採取哪些措施；墨菲表示：「礙於我們充滿缺陷的憲法制度，由右翼人士主導的最高法院裁定州政府無權決定在公共場所該如何加強攜槍管制的措施。這項判決注定使美國民眾更不安全。」

於此同時，墨菲更表示「會盡一切職責權限所能來保護新澤西州居民」；他並說：「我們正在仔細審閱最高法院這項不能讓人接受的裁決，在確保我們的控槍法律與其維持一致的同時，能夠實現最嚴格的管制。」

隱蔽持槍權係指有「正當理由」的民眾才可持有「隱蔽攜槍證」，並於公共場合隱蔽攜帶槍枝；雖說該法已在紐約實施超過百年，紐約州步槍及手槍協會(New York State Rifle & Pistol Association)卻長期對這項法律不滿，後來更一路上訴至最高法院。

如今裁決結果一出，預測將在幾個控槍法律嚴格的州政府間引發連鎖效應，迫使當局重新檢視州內有關控槍的法律；目前各州法律在公共場合隱蔽攜槍的規定不盡相同，多達25個州無需攜槍證照，其他州的規範則相對新澤西州的法規更寬鬆。

全美包括新澤西、共有八個州考慮實施攜槍證照制度；這表示在新州境內，只有現役或退休執法人員、保全等少數特定人士被允許隱蔽攜槍。

新州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)也批評高院的裁決破壞公共安全，他堅持目前有關新州公共場所攜槍的法律仍維持改變，「如果沒有攜槍執照卻帶著手槍出沒，在新州仍屬違法行為，有關攜槍執照的規範目前在現行法律還是適用」。