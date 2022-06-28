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澤西海岸風力發電廠環評出爐 將衝擊漁業

編譯洪毅／綜合報導
環境影響評估報告稱，新澤西州海岸的風力發電廠建設嚴重衝擊當地漁業、航路等，但對生態及旅遊業的影響不大。(美聯社)
環境影響評估報告稱，新澤西州海岸的風力發電廠建設嚴重衝擊當地漁業、航路等，但對生態及旅遊業的影響不大。(美聯社)

海洋能源監管和執法局(BOEM)上周發布的環境影響評估報告指出，新澤西州澤西海岸(Jersey Shore)的風力發電廠建設，會對當地漁業、航路、水下文化遺產造成「巨大影響」，但是對生態及旅遊業的影響「微乎其微」，還有助於節能減碳

新澤西州媒體NJ.com報導，BOEM的報告，將會影響聯邦政府之後是否會批准由電力公司PSEG與丹麥能源商沃旭(Ørsted)合作，位於大西洋城(Atlantic City)東南方15哩處的澤西海岸進行的Ocean Wind風力發電廠項目。

該項目預計2024年開始商轉，將安裝近100台風力發電機，發電量約1215至1440百萬瓦(Megawatt)左右，可能50萬4000戶家庭使用一年，是全國最大規模的風力發電項目之一；但是此項目也讓部分地方官員擔憂破壞生態及景觀，衝擊旅遊業及漁業。

BOEM的報告指出，由於風力發電機的技術進展，噪音問題已經減少，不至於讓遊客大幅流失，甚至可能會成為新的特別景致；但另一方面，Ocean Wind終究是會「侵入性地」改變當地景觀，影響當地對沉船等水下文化遺產的考古調查。

Ocean Wind對漁業及航道的影響尤甚，風力發電機的干擾，再加上現行法規、氣候變遷等因素，可能讓漁船不再來到此地作業；而航道改變，確實有造成附近「塞船」，或增加足以造成人命或財物損失的海上事故的風險。

不過該電廠仍有相當的效益，首先是清潔能源對減少消耗石化燃料、減緩氣候變遷的貢獻，以及為當地帶來1萬5000個工作機會及12億元的經濟利益。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)表示，希望到2030年時，新州50%的電力來自清潔能源，2035年時，風力發電量要達到7500百萬瓦，到2050年時，100%的電力來自清潔能源。

新澤西州 氣候變遷 減碳

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