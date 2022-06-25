新州擬調高車險理賠 保費恐漲 至少增加350元

新澤西州參議會委員會通過汽車保險修正法案，要求調高駕駛個人的傷害保險(PIP)理賠金，反對者認為最終仍將轉嫁到駕駛人身上。(Getty Images)

新澤西州參議會委員會本周表決通過汽車保險 修正法案，要求駕駛個人的傷害保險(PIP)理賠金最低額度從1萬5000元調高至25萬元，而且禁止以私人意外傷害保險的名義支付行車意外的醫療費，駕駛人不得規避兩者的價差；不過羊毛出在羊身上，反對者認為理賠金調高所衍生的成本，最終將由新州 超過100萬名駕駛負擔。

該法案由民主黨籍參議會議長史庫塔利(Nicholas Scutari)和共和黨籍州參議員巴姆尼克(Jon Bramnick)聯合提出，認為行車傷害理賠最低額度早該提高，兩黨已達成共識。

然而，反對者認為調高理賠額度將使保險公司成本增加，全國保險公司互助協會(National Association of Mutual Insurance Companies)的成員瓦倫(Rory Whelan)在參議會委員會日前舉行的聽證會上抗議說：「將1萬5000元的傷害保險理賠提高到25萬元，民眾每年繳交的保費 也必然增加，至少會到650元。」

瓦倫表示，目前新州約127萬名駕駛的傷害保險是透過一般的健康保險理賠，理賠金最多1萬5000元，修法後「這些人每年的保費將至少會增加350元」；另外，有46%的駕駛人其傷害保險理賠額度也都低於25萬元。

消費雜誌「消費者報導」(Consumer Reports)的編輯貝爾(Chuck Bell)說：「這將導致更多人沒辦法負擔保險，人們無法面對如此巨大幅度的漲價，很多人可能因此退保。」

貝爾指出，修正法案可能使保費調漲九成，「我認為這是朝錯誤的方向發展，尤其現在又有通膨的問題」。

不過支持者堅稱目前的保費系統充滿瑕疵，修法勢在必行；巴姆尼克說：「我們只要求增加對受益人的保障，讓他們受傷時可以享有更多福利，因為過去25年來他們一直被保險公司占便宜」。

身為法律人的巴姆尼克解釋，他看過太多車禍意外的傷者，不管傷勢再嚴重最多也只有1萬5000元的理賠，有些甚至更少，根本不足以支付治療費用，「這太常發生了，應該改善」。