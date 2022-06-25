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澤西市購進自由港渡輪碼頭 往曼哈頓交通多了選擇

編譯孫梁／綜合報導
澤西市宣布購進自由港渡輪碼頭的計畫，將為民眾提供優惠和便捷的曼哈頓通勤服務。圖為乘客搭上「紐約水運公司」渡輪。(Getty Images)
澤西市宣布購進自由港渡輪碼頭的計畫，將為民眾提供優惠和便捷的曼哈頓通勤服務。圖為乘客搭上「紐約水運公司」渡輪。(Getty Images)

為了改善通勤族的交通便利，澤西市宣布購進自由港(Port Liberte)渡輪碼頭的計畫，將為民眾提供優惠和便捷的曼哈頓通勤服務。

澤西市準備購進的碼頭毗鄰自由州立公園與自由國家高球場；市府發言人表示，澤西市將以1元的象徵性價格，從開發商手中購進碼頭，並擁有所有權。

疫情爆發後，紐約水運公司(NY Waterway)過去兩年暫停了自由港的渡輪運營，今年夏天將重新恢復；但水運公司發言人表示，恢復運營的日期尚未確定。

獲得渡輪碼頭的所有權後，澤西市將可直接參與碼頭營運的合約談判，以增加中低收入通勤族的乘坐率，和開通更多通往紐約市的航線。疫情前，自由港碼頭的渡輪是將通勤客送到華爾街的第11號碼頭。

澤西市長佛洛(Steve Fulop)表示，市府將通過補貼來增加乘客人數，以便於Greenville和West Side社區的更多民眾搭乘。他說：「我們過去數年一直致力於擴大民眾的通勤選擇，如今買下碼頭是又一新舉措，通過降低成本和提供更便捷的渡輪服務，鼓勵更多民眾搭乘渡輪前往紐約市。」

過去由於交通不便以及能力所限，澤西市的民眾利用自由港的渡輪也受到限制；市議員瑞德利說：「疫情期間的渡輪停運，居民只能搭輕軌列車再換巴士或紐新通勤火車(PATH)到曼哈頓，許多家庭的通勤時間加長，費用增大，影響了低收入民眾的就業和受教育機會。新的渡輪碼頭將大幅改變許多居民的工作與生活體驗。」

澤西市基礎設施局長巴卡·培特(Barkha Patel)說：「市府的新舉措關乎到自由港渡輪服務的成長與成功，通過提供便捷的渡輪與可負擔的票價，可保證穩定的乘客源，尤其是低收入群體。此外，澤西市作為碼頭的擁有人，將保證高水平的服務標準、可靠的運營時間與效率，以滿足民眾的通勤需求。」

低收入 疫情 紐約市

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