與學生發生關係 賓州高中校長被控30項罪名

賓州34歲高中校長弗里德被控30項與一名學生性交與接觸的罪名。(CNN電視台截圖)

根據日前公開的法庭文件，賓州一名高中校長涉嫌與一名男學生發生性關係，被控超過30項罪名。

法庭文件顯示，34歲的弗里德(Roger Weaver Freed)曾任威廉波特 地區高中(Williamsport Area High School)校長，他被控與一名學生維持數年不正當的關係，這名學生高中畢業、甚至上大學期間都繼續。

法庭文件顯示，弗里德被控30項在學校猥褻/與學生性接觸的三級重罪，還被控其他罪名，包括與未成年人發生關係三級重罪、性侵 二級重罪、二級未經同意嚴重猥褻，以及向未成年人提供酒精飲料的三項輕罪。

據宣誓口供，這名當時就讀威廉波特地區高中的學生說他注意到弗里德在中學服務中心備受學生歡迎，2015年左右主動聯繫。他在一位家人過世後開始把弗里德當兄長一樣，十分依賴他。

法庭文件稱，2015年起到2018年該名學生高中畢業，兩人之間出現許多課後互動，這種性關係持續到今年4月。

學生告訴警方，弗里德自願開車送他到各處進行「一對一交談」，他和校長是「兄弟」，無所不談，尤其是該學生的性取向。

這名學生和弗里德2017年某晚在威廉波特附近開車時談到推進他們的關係，抵達停車場後，弗里德對學生說：「你保證不告訴任何人？」還一邊按摩學生肩膀一邊說：「 我可能因此失去工作。」

文件引述學生的話說，第一次性接觸後，弗里德強調不告訴任何一個人很重要、以及他們關係是何等私密。

這名學生在口供中說他對性接觸極內疚；接下來兩年高中期間，兩人持續性行為，每周四或五次，總在晚上見面。

這名學生告訴警方，他在高中四年級和進大學後繼續與弗里德保持關係。弗里德已於21日過堂，保釋金訂為17萬5000元。