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新州疑現首例猴痘患者 已居家隔離

編譯徐薏茹／綜合報導

新澤西州正在調查該州首宗猴痘可疑病例，官員表示大部分居民並無感染風險。

根據新州衛生局最新發布的聲明指出，新州公共衛生和環境實驗室(Public Health and Environmental Laboratories)上周末在新州一人身上檢驗到正痘病毒(orthopoxvirus)，猴痘病毒、天花病毒和牛痘病毒都屬於正痘病毒屬。

基於隱私權，未公布新州可疑病例的其他資訊，僅公告個案在家中隔離，地方衛生官員正在追蹤接觸者。

官方聲明指出：「衛生局認為新澤西居民保持低風險。」

澤西市(Jersey City)政府臉書專頁20日公布個案住在澤西市。

新州州長墨菲(Phil Murphy)表示「這是必須嚴肅看待的事」，並且呼籲新州人民「保持冷靜」。

他另外提醒若有任何問題，或出現發燒、起紅疹、有腫塊等症狀時應向醫護人員求助。

全美目前有113個猴痘病例，症狀與天花相似但較不嚴重，包括發燒、發冷、頭痛、肌肉與背部痠痛、淋巴結腫脹，臉部、嘴巴、身體出現水皰。

猴痘可以透過長期密切接觸染疫患者或動物傳播，例如接觸病患傷口或體液，也可透過呼吸道飛沫散播。猴痘病毒通常不致命。

近期的猴痘疫情始於5月，最初在英國、西班牙、葡萄牙發現，目前尚不清楚接觸來源為何，CDC資訊表示：「早期數據顯示同性戀、雙性戀或曾有男男性行為者占病例多數，但是任何曾與猴痘病患有密切接觸的人都有風險。」

猴痘 新州 新澤西州

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