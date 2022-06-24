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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

調查：賭場禁菸 不影響博彩收入

編譯盧炯燊／綜合報導
一名女子在新澤西州大西洋城一家賭場的吸菸區，玩吃角子老虎機。(美聯社)
一名女子在新澤西州大西洋城一家賭場的吸菸區，玩吃角子老虎機。(美聯社)

目前新澤西州、賓州和羅德島州等多個州正考慮禁止在賭場內吸菸，而幾十年來賭場業者均認為，禁止吸菸會導致客人流失，收入自動減少，然而一項最新報告指實際情況並非如此；該報告並預測，如果新州禁止在賭場吸菸，要吸菸的賭客也不會放棄至大西洋城(Atlantic City)賭場。

賭場顧問公司C3 Gaming日前發表一個有關新冠疫情如何改變賭博者習慣的報告，疫情改變了賭場多個關鍵的體驗，包括取消日常的家政、客房服務、停止供應自助餐等，客人都已經習慣了，現在下一個變化將是禁止吸菸。

報告指出，疫情幾乎在每個行業，包括零售、娛樂、住宿、餐飲和賭場等，都改變了消費者的期望及行為，其中一個變化是對在賭場吸菸的態度。來自多個司法管轄區的數據清楚地表明，禁止吸菸不再導致博彩收入急劇下降，相反，非吸菸賭場的表現，似乎更優於允許吸菸的賭場。

賭場高管向撰寫報告的三名作者表示，禁止吸菸後降低了維護成本，盈利開始增長。許多賭場聲稱，在毋須經濟成本下，在賭場實施禁菸有利。

美聯社訪問一些賭客，他們大多強烈支持無菸賭場。其中新州一名賭場常客說，經常聽到一些菸民說如果禁止吸菸，他們就不會去賭場，其實在餐館、酒吧都聽到類說法，實際並非如此，他們照常去。

當然一些吸菸的賭客表示會尋找准許吸菸的賭場。報告即指出，設在吸菸區的吃角子老虎機，較非吸菸區的吃角子老虎機更吸引賭客。

報告承認，包括德拉瓦州在內，有許多州的賭場禁菸後收入減少，但有其他多個因素導致收入減少，包括附近出現新的賭場等，待幾年之後又會恢復收入。

新澤西州大西洋城賭場員工曾在4月間發動示威抗議，呼籲州議會通過立法，禁止賭場內吸...
新澤西州大西洋城賭場員工曾在4月間發動示威抗議，呼籲州議會通過立法，禁止賭場內吸菸。(美聯社)

不過，賭場員工則大力支持禁菸。新州大西洋城賭場員工曾在4月間發動示威抗議，呼籲州議會通過立法，禁止賭場內吸菸；費城的Rivers賭場自疫情開始後一直禁菸，即使現在疫情緩和，仍無意恢復開放吸菸。

疫情 新州 新澤西州

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