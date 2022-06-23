新州捷運司機「六月節」集體請假 州長斥「卑鄙」

新澤西州捷運局上周的六月節假期傳出數百名火車司機臨時請病假，導致人力短缺、一連串捷運班次取消和延遲，州長墨菲非常震怒。(Getty Images)

新澤西州捷運 局(NJ Transit)上周的六月節(Juneteenth)假期傳出數百名火車司機臨時請病假，導致人力短缺、一連串捷運班次取消和延遲，州長墨菲(Phil Murphy)假期結束後接受電視媒體的訪談，談及此事極為震怒、稱「無法接受」，並形容請假的人手段「卑鄙」，更不諱言地用粗話表示「我氣炸了」。

聯邦法官19日下令火車司機回去上班，並暫時禁止工會在未來向法院申請停工；因人力不足，捷運局在17日共七條路線暫停行駛，數輛車班被取消和延誤，電視鏡頭也拍到人們擠在車站水泄不通的畫面。

新州 捷運局發言人史密斯(Jim Smith)17日指如此交通大亂都是「非法的工作行為所造成」，並表示「新州捷運局對工會非常失望，沒想到工會竟然使用這樣的手段，讓每天依賴捷運局的10萬名通勤人士大受影響。」

墨菲在節目中強調自己是「工會的大力支持者」，而且新州有許多工會；他說：「我相信集體談判的力量，儘管這非常困難，但一群人在一個共同空間不斷努力，試圖尋找出路。雖然過程可能不太好玩，但你總能取得共識，而共識達成時就不能任意更改。」

墨菲還補充：「如果你也認同，就更不會到法院去提告，尤其是像新州捷運局這樣的地方。現在的天氣不冷、也沒有下雪，這些人告假就是因為知道因為上周五是連假開始，而且又正逢暑假，他們惡意想搞砸這些通勤要去上班，或是想外出度假的人的計畫。」

火車司機與乘務員工會(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen)未對墨菲的言論做出回應。