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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

新州肯登郡1大樓1155項違規 改善期延長60天

編譯徐薏茹／綜合報導

肯登郡(Camden)官員日前向新澤西州地方媒體NJ Advance Media透露，將給一處問題重重的綜合大樓樓主兩個月期限，以改正一長串的違規事項。

春季時當局檢查擁有320套住房的Northgate 1綜合大樓，共發現1155項違規。

Northgate 1綜合大樓共21層，目前約300人居住於此，本次3月底到4月初執行檢查，查出管路系統、維修、大量蟑螂侵擾等問題。

當局最初給予綜合大樓樓主沃爾夫(Marc Wolfe)45天解決問題，但他未能在期限內完成，他再獲得額外60天的時間。

肯登郡發言人科申表示：「自從(NJ Advance Media)紀錄大樓內部的一些重大挑戰後，目前的樓主做了一些努力，與市政府合作，表達他們願意增加安全與清掃服務。」

他補充：「然而，在疏忽多年後，能夠滿足的唯一條件就是生活條件改善的實際證明。雖然在此期間做了一些改進，樓主距離達到我們居民可以接受的標準仍有很長一段距離。」

肯登郡住房檢察長卡爾(Ron Carr)表示政府知道Northgate 1綜合大樓內部有175套房問題尚未解決。執法部門透露Northgate 1綜合大樓樓主可能面臨30萬元以上罰款，最終將交由法院裁決。

當局先前曾表示，這棟大樓數十年來吸引無家可歸的街友睡在走廊上，大樓內部與周圍常可看見垃圾四處散落，三年前檢查時，共發出45項違規通知。

副州長希拉‧奧利弗(Sheila Oliver)說她在NJ Advance Media上看到這棟大樓新聞時不禁泛淚；她發布聲明說：「我支持房客努力改善Northgate 1的條件，使環境安全、整潔、並適合人居住，因為沒有人應該像這樣生活。」

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