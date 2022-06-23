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新州野火延燒1.35萬英畝 疑「篝火」惹禍

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州大規模的野火已燃燒逾兩天，初步調查顯示，可能是營火引起。圖為州森林野火消防局車上貼著野火燃燒範圍的地圖。(美聯社)
新澤西州大規模的野火已燃燒逾兩天，初步調查顯示，可能是營火引起。圖為州森林野火消防局車上貼著野火燃燒範圍的地圖。(美聯社)

新澤西州消防部門21日表示，新州松林泥碳地(Pine Barrens)沃頓州立林區(Wharton State Forest)燃燒逾兩天的大規模野火，據信是一起無人看管的野營篝火引發的。

野火席捲了華盛頓(Washington)、沙芒(Shamong)、漢默頓(Hammonton)和穆里卡(Mullica)四鎮1萬3500英畝的林地，截止21日，已有85%的過火面積得到控制，消防部門闢出1萬5175英畝的火勢控制區，對防止野火越過控制區充滿信心。

野火迄今沒有造成任何人受傷，也沒有燒毀房屋和建築，新州林業部門在調查是誰點燃了營火。州森林野火消防局長麥勞林(Gregory McLaughlin)說：「這裡不是可以露營的營地，而是森林的偏遠地帶。我不知道是在這裡露營的人還是過路者點燃了篝火，但我們質疑是路人點燃了篝火。」

新州的206和542號公路現已重新開放，但Batsto村、Atsion遊樂區和當地的所有步道仍繼續關閉。穆里卡和Lower Forge兩個露營地尚未重新開放，截止19日，兩個營地約50人已被疏散。

當局表示，野火仍然威脅18座建築的安全，大西洋城、柏靈頓(Burlington)和海洋郡(Ocean)的消防人員在協助保護建築不被野火吞噬。

麥勞林說，野火是19日上午10時許被Batsto村的居民發現，在穆里卡河划船的人也報告看到了野火。一小時後的11時許，野火迅速蔓延了50英畝。

由於濕度太低以及時速23哩的強風，而且陣風時速達30哩，消防人員無法控制穆里卡河以東的火勢。麥勞林說，火勢太兇猛，消防人員很難從公路進入。

截止21日，火災現場仍有75名消防員和22台消防車，除非出現強降雨將餘火撲滅，否則消防人員和設備未來數日仍將繼續保持戒備，一架滅火直升機也處於待命狀態。氣象部門表示，22日可能出現陣雨和雷雨天氣，但煙霧未來數日仍可能看到。

新州松林泥碳地上一次發生至少1萬5000英畝的野火是2007年，燒毀了柏靈頓南部和海洋郡1萬7000英畝的林地，導致數千名居民被迫疏散。

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