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賓州婦涉殺夫燒屍 報警謊稱他「自焚」

編譯柯立偉／綜合報導
賓州道芬郡66歲老嫗伊芙琳．齊格瑞利-韓德森 因涉嫌放火殺害現年84歲的丈夫被捕。(道芬郡監獄照片)
賓州道芬郡66歲老嫗伊芙琳．齊格瑞利-韓德森 因涉嫌放火殺害現年84歲的丈夫被捕。(道芬郡監獄照片)

賓州媒體CBS21報導，道芬郡(Dauphin)一名66歲老嫗伊芙琳．齊格瑞利-韓德森 (Evelyn Zigerelli-Henderson)16日因涉嫌放火殺害現年84歲的丈夫卡門‧韓德森(Carmen Henderson)被捕，檢調單位預計對伊芙琳提出殺人罪、縱火罪及嚴重縱火罪等指控。

據悉伊芙琳原本打給911時，指丈夫「自焚而死」，但檢調單位訊問時，伊芙琳證詞卻反反覆覆，一下說卡門自焚，一下又說卡門在門廊抽雪茄時不慎引火燒身，因而引起警方懷疑卡門的死因不單純。

此外，檢察官驗屍後，在卡門屍體的口腔及鼻腔中找到大量蒼蠅幼卵，顯示卡門已死亡一段時間，但伊芙琳卻既沒有在「丈夫自焚而死」後第一時間報案，也講不出推遲報案的理由；目前檢警還在推算卡門死亡的時間。

進一步調查後檢警居然發現，韓德森夫婦負債累累，不只積欠銀行4萬元房貸未納，伊芙琳還把所有的積蓄花在度假或水療等一系列奢侈消費上，且卡門名下有一張價值1萬元的人壽保單，讓調查人員很難不懷疑伊芙琳為財謀殺親夫。

目前檢調單位尚未正式公布卡門的死因，也不確定卡門是生前被活活燒死還是死後屍體被焚，不過已決定對伊芙琳提出刑事控罪。

縱火 賓州 檢察官

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