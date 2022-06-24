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蒙特維爾市高中頒發首屆 林拔中紀念獎學金

本報新澤西州訊

  在新澤西蒙特維爾市高中（Montville Township High School）日前舉行的2022年畢業典禮上，校長桑福德博士（Dr San Ford）隆重宣佈，該校頒發首屆“林拔中（B.C.Lam）紀念獎學金”，並由林拔中的長女林潔輝女士親自頒發給獲得本次獎學金的優秀畢業生拉佐(Anndres Lazo)。該校教師、畢業生、家長一起見證了林家這一善舉。

  桑福德校長表示，很榮幸該校能夠首次頒發“林拔中紀念獎學金”。他介紹說，林先生，曾任香港潮州商會會長、永遠榮譽主席，是香港一位非常成功的商人。正是因為他的慷慨支持，他的許多家庭成員才得以移居美國。他自己一直也希望有一天也能親自來美國並回饋幫助他後代的美國社區，但遺憾一直未能成行。在他去世 50 年之際，也是蒙特維爾市居民的林潔輝女士，決定在林拔中孫子孫女曾就讀的蒙特維爾市高中設立此項獎學金，以鼓勵學子努力學習，回報美國給了林家在這裡落地生根，安居樂業的機會，並作為父親節的禮物，告慰九泉之下的父親。

  林潔輝表示，父親是她生命中最棒的人，她自豪讓父親的名字永遠留在蒙特維爾市高中。她過去曾任新州三位前州長華裔顧問，也是希望完成父親的夙願，確保華裔在美國享有平等的權利，並讓中國文化得到弘揚。她還透露，他們多位子女還一起在香港捐建了一所“救世軍林拔紀念學校”，紀念父親，培養華裔人才。

  林潔輝女士自己也一直踐行父親的善願，在發展事業的同時，30多年前就創立了“新州中國日”，組織許多大型活動，活躍華裔社區，弘揚中華文化；創立“新澤西華人聯合總會”，鼓勵華人參政議政，維護華裔權益；創立威廉派特森“中國藝術中心”，推廣中國藝術；設立“新州中國日獎學金”，鼓勵華裔後代；主辦“中華之夜”，推動中美友好交往等等，不勝枚舉。用她自己一生的身體力行，詮釋著什麼是華裔美國人的使命和責任。

【圖文報導：記者 劉偉】

華裔 香港 新州

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