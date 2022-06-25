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嘉木廚浴 您家裝的首選 櫥櫃25%off 石英石檯面$29.99/SF起

新澤西訊

  嘉木廚浴經營各式高中檔櫥櫃、Fotile方太電器專賣、石材、磁磚以及浴門和各類五金配件等。為慶祝開店特別推出優惠給廣大客戶，所有櫥櫃享25% OFF, 石英石檯面特價$29.99每平方英呎！

  石材是家裝不可或缺的重要元素，好石材不僅經久耐用，還會帶給您強烈的視覺盛宴，凸顯您非凡的設計品味，讓您的家看起來美觀實用。嘉木廚浴經營的石材都是品質上乘精挑細選的正規公司產品，包括人造石、天然石（大理石，花崗岩等）、石英石等近百種供大家選擇。店家介紹說現在很多客戶都喜歡高硬度耐刮，吸水率低和抗菌等特點的石英石作為家裝選材的首選。

  嘉木廚浴經營的Cambria凱蓓雅品牌是國際首屈一指的天然石英石板材製造商，位於美國明尼蘇達州。其石英石板材耐刮耐用，保養簡便，獲美國國家衛生基金會(NSF)認證，並通過 GREENGUARD Gold 認證為對環境友善之產品，多年來獲得無數客戶的高度評價。

  Cambria凱蓓雅石英石板材具有沉厚的質感和獨特的色澤紋理，出色的耐用性及傳承久遠的耐用口碑，可用于建造高端住宅，商業設施的廚房檯面、衛浴檯面、地板鋪面、牆面、傢俱…等。歡迎大家進店選購！

  嘉木廚浴擁有一批專業人員為您提供免費測量和免費3D設計，您只需要提出您的想法和要求，嘉木一定會盡力滿足您的需要，為您提供最佳的服務打造您的完美之家！Fairwood嘉木櫥浴歡迎廣大建商、經銷商及個人聯絡洽詢。諮詢電話：732-393-0033 / 347-545-8893；營業時間：一周七天10:00am-6:00pm；地址：1829 NJ-27, Edison, NJ 08817；[email protected]；www.fairwoodkb.com

  

明尼蘇達州

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