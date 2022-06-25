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專業團隊 正規搬家 旺發搬家25年經驗 讓您搬家免煩惱

新澤西訊

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  旺發搬家始終貫徹“客戶第一，信譽至上”的經營理念，為客戶提供免費上門估價服務，根據搬運物品及搬遷場地的具體情況，與客戶溝通為你的搬家設計出一套專業安全的搬運方案。在搬運過程中工作人員會特別對地板、牆壁、電梯等設施進行專業保護，避免給客人造成不必要的財物損壞。在物品打包方面，旺發搬家公司細緻入微，會根據每樣物品的不同特點，進行不同層次的專業化打包，確保運輸中的物品能安全平穩。

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