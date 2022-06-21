大西洋城賭場員工 投票通過罷工

工會成員在投票後慶賀投票成果。(美聯社)

大西洋城賭場員工上周末前投票 ，通過若是7月前仍無法就新合約與資方達成協議，授權工會領袖發動罷工 抗議。

工會「Local 54 of the Unite Here」成員授權協商委員會可於7月1日號召罷工，抗議凱撒娛樂公司(Caesars Entertainment)旗下的凱薩(Caesars)、哈拉(Harrah's)、熱帶風情(Tropicana)賭場，以及波哥大(Borgata)賭場；此外，協商委員會也可以在7月3日號召罷工，抗議硬岩(Hard Rock)賭場資方。

工會理事長麥克戴維特(Bob McDevitt)表示，數千名成員中，有高達96%的人投票支持罷工。

麥克戴維特告訴士氣高昂的工會成員說：「這次投票之後，產業最好不要輕忽。」

該工會2004年曾罷工34天，並在2016年7月在「川普泰姬瑪哈」(Trump Taj Mahal)賭場發起罷工，該賭場於同年10月倒閉，並在硬岩接手後重新開業。

此次勞資雙方的合約兩周前到期，新約談判尚未達成協議。

當日的投票不會馬上促成罷工，只是賦予代表九間賭場員工的工會磋商委員會這項權力。

麥克戴維特表示，百利拉斯維加斯飯店及賭場(Bally's)和海洋賭場渡假村(Ocean)表示會尊重勞方的協議後，工會瀰漫著「我也要」(me-too)的情緒，至少那兩座賭場不會罷工。

工會表示，將在談判中爭取大幅加薪，協助工會成員爭取新冠肺炎疫情 後物價快速上漲的補償；工會表示，若談判破裂已準備好走人。

美聯社指出，賭場勞工工會與大西洋城賭場的衝突發生在不確定的時期，賭場及其線上夥伴在新冠肺炎疫情之前和現在都賺了更多錢。

賭場資方表示，這些相關數據並不正確且混淆視聽，目前僅賭場只保留30%的線上與運動博弈，其餘流向第三方夥伴；現場博弈的收益才是關鍵，但並非所有賭場都已回到疫情前的水準。