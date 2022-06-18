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新州擴大地稅減免 屋主最高省1500元 租客最多省450元

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州州長墨菲和州議會民主黨議員宣布20億元減地產稅計畫，預計下一個財務年度將有200萬名屋主和租客受益。(美聯社)
新澤西州州長墨菲和州議會民主黨議員宣布20億元減地產稅計畫，預計下一個財務年度將有200萬名屋主和租客受益。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy) 和州議會民主黨議員宣布了近期規模最大、金額高達20億元的房地產稅減免計畫，預計從7月1日開始的新財務年將有200萬名屋主和租客受惠。

根據州議會議員15日宣布的內容，屋主最多可減免1500元，租客最多可減免450元。

墨菲在今年3月推出減稅計畫ANCHOR，初步政策包括為年收入低於25萬元的屋主平均減稅1150元，以及年收入不滿10萬元的租客平均減稅250元；更新計畫後又將受惠者範圍擴大至110萬名屋主和90萬名租客。

有鑑於新州今年財務稅收盈餘充裕，新州參議會議長史庫塔利(Nicholas Scutari)和州眾議會議長考林(Craig Coughlin)陸續表態支持墨菲的減稅計畫，同步更新下一個年度489億元的州政府預算。

「降低人們在新澤西生活的財務負擔一直是我們在這段期間最優先、也是最重要的目標，」墨菲說：「而今天我要提出一項具有歷史意義的減稅計畫，協助我們的中產和勞工階級在新州的生活變得更容易。」

該計畫原訂為分階段發放資金，但有官員表示表示同意即刻提供該計畫全額資金，使墨菲在下一個財務年度的支出達到500億元，比2019年的預算多出三成以上。

該計畫在未來15天內仍須經州議會審核，通過後在6月30日的最後期限之前交由墨菲簽署，才可正式批准執行；不過有了史庫塔利和考林的支持，審核通過的機率非常樂觀。

新澤西州的物業稅居高不下一直是當地居民最大的隱憂，根據統計，該州在2021年的物業稅平均高達9284元，為全美之冠。

不過新州財務聽的官員在今年5月向議員們表示，預計今年可獲得破紀錄、逾90億元的意外稅收，但ANCHOR減稅計畫並未達到新州史上最大的減稅幅度。

新州 新澤西州 租客

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