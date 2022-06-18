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學校討論反種族主義 家長控告歧視白人兒子

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州山湖高中的一名學生家長，認為學校教育中對於反種族主義、白人特權等議題的教學內容，使他身為白人的兒子遭「反向歧視」，因而將學校告上法院。圖為該校外觀。(取材自臉書)
新澤西州山湖高中的一名學生家長，認為學校教育中對於反種族主義、白人特權等議題的教學內容，使他身為白人的兒子遭「反向歧視」，因而將學校告上法院。圖為該校外觀。(取材自臉書)

新澤西州摩利斯郡(Morris)山湖高中(Mounain Lakes High School)的一名學生家長，認為學校教育中對於反種族主義、白人特權與體制不公等議題的教學內容，使他身為白人的兒子遭「反向歧視」，因而將學校告上法院，要求學校「立刻停止向學生灌輸基於政治動機的種族仇恨思想」。

原告家長指出，自從佛洛伊德(George Floyd)命案後，時任校長桑徹斯(Frank Sanchez)就對全體學生及家長發布公開信，指「學校譴責種族主義，並致力於投注資源，向學生揭示美國歷史性、系統性的種族不正義問題」；從這以後，校長就把自身對於種族議題的意識形態強加灌輸給學生，在校園中營造種族對立的環境。

家長說：「我的兒子不應因膚色遭受歧視，現在卻因學校不當教育內容使他受憲法保護的平等權與受教育權被不當侵害，我們曾以書面向學校高層提出我們作為家長的擔憂，但卻未獲得重視；我和我的家人們甚至因此遭到嚴厲批判、謾罵和恐嚇。」

現已調任艾薩克斯郡(Essex)楓木鎮(Maplewood)哥倫比亞高中(Columbia High School)校長的桑徹斯獲悉此訴訟案後，接受新澤西先鋒報(NJ Advance)採訪表示：「我為所有學生提供關於種族問題的教育資源，讓他們在目睹像佛洛伊德這種歷史性創傷事件之時能夠理性對話，因此我認為這起訴訟沒有意義；同時我也希望這起訴訟不要玷汙了山湖高中長期建立的教學聲譽。」

教育 新澤西州 種族主義

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