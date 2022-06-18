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德拉瓦父子檔帶邦聯旗闖國會 法官裁決罪成

編譯柯立偉／綜合報導
德拉瓦州父子檔凱文．斯福萊(左)與杭特．斯福萊(右)去年國會暴動時，帶著邦聯旗闖入國會山莊。(美聯社)
德拉瓦州父子檔凱文．斯福萊(左)與杭特．斯福萊(右)去年國會暴動時，帶著邦聯旗闖入國會山莊。(美聯社)

去年1月6日國會山莊暴亂事件中，德拉瓦州一對現年分別為58歲與24歲的父子檔，凱文與杭特斯福萊帶著寓有蓄奴意義的邦聯旗闖入國會山莊，華盛頓特區聯邦地方法院法官麥克法登(Trevor McFadden)在結束為期兩天的庭審後，裁決這對父子檔犯有「妨害官方行事罪」等重罪及非法集會、毀損等多項輕罪指控，預計9月宣判。

斯福萊父子在庭審期間，辯稱他們只是為了抗議選舉舞弊，要求民主黨「停止偷竊」，並無妨害官方行事之意；然而法官綜合所有事證後，仍不採信被告證詞。

出席審判作證的證人之一、國會暴亂當日有與斯福萊父子檔正面衝突的國會駐警古德曼(Eugene Goodman)指出，回想當天的場景仍讓他心有餘悸；他說：「當時我正帶著一群議員準備撤離，凱文看到我後就追著我一路跑到樓上，還一邊拿著邦聯旗的旗座往我身上戳，一邊大聲質問我『為什麼要保護這些人』。」

另一方面，斯福萊父子檔在被聯邦調查局(FBI)特工逮捕後，面對訊問時答覆避重就輕；特別是攜帶「邦聯旗」的行為，一度讓FBI官員懷疑這對父子檔是極右翼團體成員；不過斯福萊聲稱，攜帶邦聯旗應受憲法言論自由之保障，而且他不認為邦聯旗有任何種族主義的意涵；FBI官員深入調查後，也認為父子兩人應與極右翼組織沒有聯繫。

兩人涉犯的妨害官方行事罪最重可處20年監禁，此外檢方也針對非法集會、毀損聯邦財產、侵入住居等多個罪名起訴斯福萊父子。

FBI 德拉瓦州 種族主義

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