新州環境新法 限制污染類廠商進駐社區

新澤西州環保廳廳長拉圖雷特提出新的環境正義法規，將新州半數人口將被畫分為「負擔過重社區」，限制汙染類廠商進駐。(新州環保廳網站)

新澤西州 日前提出新的環境正義法規，官員認為其嚴苛程度將成為國內之最，若通過新規，新州 半數人口將被畫分為「負擔過重社區」，限制汙染類廠商進駐。

新規首度將負擔過重社區定義為：低收入 戶占至少35%、40%居民「被認定為少數族裔」或40%家庭英語水平有限的人口普查區塊。只要符合其中一項標準即視為負擔過重社區。

根據新法，新州環保廳得以拒絕任何在負擔過重區塊內新建或擴展廠區的提案，包括發電廠、回收廠、焚化爐、淤泥處理廠、垃圾掩埋場、汙水處理廠、廢料場等主要潛在汙染源，官員希望年底前能通過新法。

環保廳廳長拉圖雷特(Shawn LaTourette)表示：「這是一件大事，新澤西是全國第一個積極解決積累汙染的州，汙染不合比例地影響低收入、有色族裔與印第安社區。」新州的目標是保護低收入或少數、有色族裔占多數的地區免於進一步的汙染。

根據Inquirer分析，新規決定負擔過重社區的標準，將許多通常不被視為此類別的城鎮畫分為潛在保護區域，包括沃里斯(Voorhees)、櫻桃山(Cherry Hill)、德普特福德(Deptford)。

州長墨菲去年簽署環境正義立法，准許州環保廳否決將對已承受環境壓力的區域造成影響的計畫許可。

新規不影響住宅或商業區開發，如零售商店、商業園區，但適用於在負擔過重區塊所提出任何類型的新相關項目；若新項目造成汙染或健康議題惡化，環保廳得拒絕核發許可。

環保廳負責法律與監管的官員莫瑞亞提(Sean Moriarty)指出約3440個人口普查區域，相當於新州51%左右的人口(460萬人)居住在負擔過重的區域。