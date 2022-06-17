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費城男涉仇恨犯罪 當街毆打跨性別女子

編譯徐薏茹／綜合報導
費城一名跨性別女子日前遭人毒打，警方已將此案視為仇恨犯罪偵辦， 市長肯尼在推特發文表示對這次攻擊事件感到「震驚」。(Getty Images)
費城一名跨性別女子日前遭人毒打，警方已將此案視為仇恨犯罪偵辦， 市長肯尼在推特發文表示對這次攻擊事件感到「震驚」。(Getty Images)

費城肯辛頓(Kensington)日前發生一起攻擊案件，一名跨性別女子遭人毒打，她的姊妹與友人被槍擊，嫌犯作案前喊叫恐同相關詆毀言論，警方已將此案視為仇恨犯罪偵辦。

周日清晨4時30分左右，一名17歲少女與一名22歲女子在東韋斯特摩爾蘭街(East Westmoreland Street)第300號街區附近遭到槍擊；地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)表示，另有第三個受害人是一位跨性別女子，她被槍托擊中且遭人狠狠痛打。

一發子彈擦過17歲少女的後腦勺，22歲女子的手臂被射中，兩人被送往天普大學醫院(Temple University Hospital)，目前情況穩定。

警方未透露受害跨性別女子是否送醫以及她的情況，本案所有受害人的身分不公開。

根據警方消息，攻擊案起於一家水煙館內的爭執，嫌犯對著跨性別女子叫喊侮辱性字眼，克拉斯納說該名嫌犯起初經過三名受害女性時往車窗外大喊誹謗言論。

城市與州政府官員發聲譴責這起在同志驕傲月(Pride Month)期間發生的暴力事件，一周前費城才剛舉辦同志大遊行。

市長肯尼在推特發文表示對這次攻擊事件感到「震驚」：「任何仇恨或不寬容的行為都是無法接受的，在費城不會受到容忍，@PhillyLGBTgov正與夥伴合作，持續了解情況並隨時提供支持。」

克拉斯納同樣痛斥對LGBTQ社群的威脅與暴力，「這件事令人擔憂，我希望LGBTQ族群與他們所有的盟友瞭解，當你們在這裡慶祝同志驕傲月時，執法部門會團結起來並確保你們受到保護。」

跨性別 費城 同志

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