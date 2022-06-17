賓州工廠2工人掉入巧克力桶 職安惹議

位於賓州的糖果巨擘瑪氏箭牌工廠上周發生工安意外，兩名工人因不明原因被困在裝滿巧克力的大桶子中，所幸獲救。( Getty Images)

位於賓州 的糖果巨擘瑪氏箭牌(Mars Wrigley)工廠上周發生工安意外，兩名工人因不明原因被困在裝滿巧克力的大桶子中，聯邦職業安全暨健康標準委員會(OSHA)已介入調查此事，預計半年內公布調查結果。

工廠所在地蘭卡斯特郡(Lancaster)伊莉莎白鎮(Elizabethtown)的911緊急應變中心指出，9日下午獲報有工人受困巧克力桶後立刻展開救援行動，抵達現場後將巧克力桶的一側割開才成功在下午3時救出第一名受困員工，第二位受困員工則在15分後獲救，緊急調派直升機將受困人員送醫急救，所幸均無生命危險。

瑪氏箭牌集團發言人10日發表聲明，表示「兩名受困的員工經過911人員緊急救援後，已送往醫院治療，目前沒有大礙，本公司感謝911中心人員迅速並有效的救援行動。」

OSHA發言人樂妮．福特森(Leni Fortson)說，關於這起工安意外的起因目前還在調查中，也不清楚兩名工人是如何跌進巧克力桶，也不確定跌落時桶子內究竟有多少巧克力；不過據當地媒體PennLive報導，事發當時的巧克力桶約半滿，NBC報導也指出跌落鐵桶時巧克力是乾的，應無立即致命危險。

西北緊急醫療服務(Northwest EMS)專員愛德娜．克萊恩(Edna Kline)說：「類似情況非常危險，救援人員必須採取一定措施才能順利把受困人員安全救出。」

此外，涉事的兩名工人是夫妻關係，但均非瑪氏箭牌的員工，而是外包噴漆、清潔、油箱維修廠商I.K. Stoltzfus Service Corp的職員；該公司對於本次意外沒有任何評論，只低調回應由瑪氏箭牌做為單一窗口對外發布消息；不過，瑪氏箭牌集團除10日發出的聲明外，目前也沒有任何進一步的消息。